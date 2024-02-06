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NASA, 137 ışıkyılı uzaklıkta yaşanabilir bir süper Dünya keşfetti

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NASA'nın 137 ışıkyılı uzaklıkta yaşam potansiyeli barındıran bir süper-Dünya keşfettiği açıklandı. Uzay Ajansı, 1 yılın 19 güne tekabul ettiği bu gezegeni daha yakından gözlemlemek için James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanmayı planlıyor.
NASA, 137 ışıkyılı uzaklıkta yaşanabilir bir süper Dünya keşfetti

NASA, 137 ışıkyılı uzaklıkta yaşamı destekleyebilecek bir süper-Dünya keşfettiğini açıkladı. 

TOI-715 b olarak adlandırılan bu gezegen Dünya'nın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde.

Ana yıldızının yaşanabilir bölgesinde yörüngeye girmesiyle gezegenin yüzeyinde sıvı su oluşması için uygun sıcaklığa sahip olabileceği anlamına geliyor.

Yüzeyde su bulunması için gezegenin atmosfere sahip olması gerekli. Ancak henüz kesin olarak bilinmiyor.

1 YIL 19 GÜN SÜRÜYOR

Öte yandan bu gezegende 1 yılın sadece 19 gün sürdüğü de kaydedildi.

NASA, bu gezegeni daha yakından gözlemlemek için James Webb Uzay Teleskobu’nu kullanmayı planlıyor.

Gezegenin özellikleri, atmosferinin bileşimini ve yaşam belirtilerini ortaya çıkarabilir.

NASA, Webb teleskobunun yalnızca ötegezegenleri tespit etmek için değil, aynı zamanda "yaşamın olası varlığına dair ipuçları sunabilecek atmosferlerinin bileşimini keşfetmek" için tasarlandığını söyledi.

Süper-Dünya araştırması "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society"dergisinde yayınlandı.

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