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NASA duyurdu: Dünya’dan 97 ışık yılı uzaklıkta su bulundu

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Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan gökbilimciler, Dünya’dan 97 ışık yılı uzaklıktaki küçük ve sıcak bir ötegezegenin atmosferinde su molekülleri tespit etti.
NASA duyurdu: Dünya’dan 97 ışık yılı uzaklıkta su bulundu

NASA‘nın GJ 9827d olarak adlandırdığı gezegenin çapı Dünya’nın yaklaşık iki katı ve atmosferinde su buharı olduğu tespit edilen en küçük dış gezegen.

Gökbilimciler bu olağandışı dünyanın atmosferinin gerçek doğasını henüz ortaya çıkaramadılar. Ama bu keşif, güneş sisteminin ötesindeki gezegenlerin kökenlerini anlamaya çalışırken daha fazla araştırmanın önünü açıyor.

Araştırmanın yazarlarından Laura Kreidberg yaptığı açıklamada, “Bu kadar küçük bir gezegende su bulunması dönüm noktası niteliğinde bir keşif” dedi.

Montreal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü profesörlerinden Björn Benneke “Bu, su açısından zengin atmosfere sahip bu gezegenlerin diğer yıldızların etrafında var olabileceğini atmosferik bir tespit yoluyla doğrudan gösterebileceğimiz ilk sefer olacak” dedi.

Araştırma ekibi şu anda Hubble’ın hidrojen bakımından zengin bir atmosfer içindeki su buharı izlerini mi yakaladığını yoksa ev sahibi yıldızın GJ 9827d’nin orijinal hidrojen ve helyum atmosferini buharlaştırması nedeniyle gezegenin su bakımından zengin bir atmosfere mi sahip olduğunu söyleyemiyor.

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