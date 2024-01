NASA'dan süpersonik hava aracı: Ses hızının 1,4 katına çıkacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ticari süpersonik uçuşları mümkün kılmak için başlattığı misyonun bir parçası olarak yeni geliştirdiği sessiz süpersonik hava aracını 12 Ocak Cuma günü düzenlenen bir etkinlikle kamuoyuna tanıttı. Söz k

Paylaşılan bilgilere göre, söz konusu deneysel araç, 30,4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 9 metre genişliğinde. Dün düzenlenen etkinlikte konuşan NASA'nın yardımcı direktörü Pam Melroy, söz konusu hava aracının daha sessiz olmasını sağlamak için düzenlemeler yaptıklarını, ancak bunun aynı zamanda havacılık teknolojisini geliştirme adına ileri atılmış önemli bir adım teşkil ettiğini anlattı. Kokpitin normalden daha aşağı yerleştirildiğine işaret eden Melroy, bunun kokpitten görüşü kısıtladığını, ekibin ise bunun karşısında yüksek çözünürlüklü kameraların kullanıldığı 'dış görüş sistemini' geliştirdiğini söyledi.

NASA'nın X-59 hava aracının bu yılın ilerleyen dönemlerinde ilk uçuşunu yapması, ardından ise ilk sessiz süpersonik uçuşuna çıkması bekleniyor. NASA'nın açıklamasına göre, test uçuşları tamamlandığında, X-59 pek çok ABD şehrinin üzerinde de uçurulacak. Bu şehirlerin hangileri olduğu henüz netlik kazanmazken, bu uygulamayla birlikte aracın ne kadar ses çıkardığı ile ilgili halktan geri bildirim alınması planlanıyor.

ABD'de 'kara üzerinde ticari süpersonik yolculuk' yapılması, kilometrelerce öteden duyulabilen sonik patlamalara yönelik kamuoyu endişesi sebebiyle son 50 yıldır yasak.

The Guardian'ın haberine göre, Kaliforniya eyaletinin Palmdale bölgesinde Lockheed Martin Skunk Works ile birlikte düzenlenen etkinlikte, 'X-59' isimli deneysel hava aracı tanıtıldı. Aracın, saatte 1488 kilometre hızla uçması, yani ses hızının 1,4 katına çıkması bekleniyor.

