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NASA'nın verileriyle acı tablo: Hatay’ın depremden önceki ve sonraki hali

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği şehir olan Hatay'da deprem öncesi ve sonrası gece ışıklarını karşılaştırdı. NASA, acı bilançoyu gözler önüne serdi.
NASA'nın verileriyle acı tablo: Hatay’ın depremden önceki ve sonraki hali

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (), 6 Şubat depremlerinin vurduğu 'a ilişkin dikkat çeken bir görüntü yayınladı.

Hatay'da depremden iki gün önce 4 Şubat'taki gece ışıkları ile depremden iki gün sonra 8 Şubat'taki ışıklar karşılaştırıldı.

Haritalarda Antakya şehir merkezi ve çevresindeki yerleşimlerin depremden önce ve sonra yaydığı ışık miktarını dikkat çekti.

Yaşanan elektrikleri kesintileri de gözler önüne serildi.

"AĞIR DARBE ALDI"

Asya Kalkınma Bankası’nda veri bilimi üzerine çalışan Yohan Iddawela, sosyal medya hesabından NASA'nın görüntülerini paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen depremler önemli can kayıplarına ve altyapı hasarlarına neden oldu. Türkiye'nin Hatay ilinin Antakya ilçesi özellikle ağır darbe aldı. Uydulardan elde edilen veriler, depremlerden sonra bölgenin büyük bir kısmının elektrik enerjisini kaybettiğini gösteriyor."

Bu haritalar Antakya şehir merkezi ve çevresindeki yerleşimlerin depremden önce ve sonra yaydığı ışık miktarını gösteriyor.

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