Nasıroğlu: Camiaya Teşekkür Ederim

Basketbol Federasyonu Başkanı Nasıroğlu, sezonun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, hakemlerden oyunculara kadar tüm camiaya teşekkür ederek, yeni sezon planlamasına hemen başlayacaklarını belirtti.

Basketbol Federasyonu Başkanı, sezonun sona ermesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Nasıroğlu, “Uzun bir sezonu tamamladık. Tüm kulvarlarda hem oyuncularımız hem de takımlarımız başarılı bir dönem geçirdi. Bu süreçte başta hakemlerimiz olmak üzere oyuncularımıza, kulüplerimize, Merkez Hakem Komitesi’ne ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim” dedi.

Yeni sezon planlamasına hemen başlayacaklarını da vurgulayan Nasıroğlu, “Yarın itibarıyla yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde liglerle ilgili istatistikleri kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı