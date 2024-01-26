Nasıroğlu görevi devraldıktan sonra ellerinde borç ve bankada da 0 TL bulduklarını açıkladı

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu dün gece BRT 1’de Tonguç Kotak’ın hazırlayıp sunduğu Potanın Nabzı programına katılarak önemli açıklamalar yaptı. Nasıroğlu görevi devraldıktan sonra ellerinde borç ve bankada da 0 TL bulduklarını açıkladı. Borçları sponsor arayarak kapatmak için uğraştıklarını belirten Nasıroğlu, genel kurula sunulan mali raporda olmayan SWITCH için 3600 Euro’luk bir fatura bulduk.

Bu konuda ilgili şirketle temas kurduk. Bu konuda gerekli adımları atıp gerekli mercilere başvurumuzu yapacağız açıklaması yaptı.