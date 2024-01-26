  • BIST 8265.13
  • Altın 1972.091
  • Dolar 30.3173
  • Euro 32.9769
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Nasıroğlu görevi devraldıktan sonra ellerinde borç ve bankada da 0 TL bulduklarını açıkladı

» »
Nasıroğlu görevi devraldıktan sonra ellerinde borç ve bankada da 0 TL bulduklarını açıkladı
Nasıroğlu görevi devraldıktan sonra ellerinde borç ve bankada da 0 TL bulduklarını açıkladı

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu dün gece BRT 1’de Tonguç Kotak’ın hazırlayıp sunduğu Potanın Nabzı programına katılarak önemli açıklamalar yaptı. Nasıroğlu görevi devraldıktan sonra ellerinde borç ve bankada da 0 TL bulduklarını açıkladı. Borçları sponsor arayarak kapatmak için uğraştıklarını belirten Nasıroğlu, genel kurula sunulan mali raporda olmayan SWITCH için 3600 Euro’luk bir fatura bulduk.

Bu konuda ilgili şirketle temas kurduk. Bu konuda gerekli adımları atıp gerekli mercilere başvurumuzu yapacağız açıklaması yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Joel Embiid NBA'de 70 sayı barajını geçen basketbolcular arasına girdi23 Ocak 2024 Salı 23:39
  • NBA'de Alperen Şengün "triple-double" yaptı22 Ocak 2024 Pazartesi 10:43
  • Basketbol Federasyonu yönetimi Ankara'da temaslarda bulundu22 Ocak 2024 Pazartesi 08:55
  • Basketbol Federasyonu Başkanı Nasıroğlu TBB ile görüşüyor...16 Ocak 2024 Salı 19:42
  • Uzun bir aradan sonra Basketbol yeniden başlıyor... Fikstür çekildi...13 Ocak 2024 Cumartesi 18:42
  • KKTC Basketbol Federasyonun'da Mali Raporda olmayan Borç Krizi!09 Ocak 2024 Salı 08:32
  • Potada 90. Yıl İskele Kupası Gençler Birliği’nin06 Ocak 2024 Cumartesi 18:47
  • Bakan Bak Alperen Şengün için destek istedi05 Ocak 2024 Cuma 19:04
  • “90. Yıl İskele Kupası” Finalin adı DAÜ- Caesar Larnaka GB04 Ocak 2024 Perşembe 10:02
  • Alperen Şengün NBA'de tutulamıyor02 Ocak 2024 Salı 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti