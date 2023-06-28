  • BIST 5.759,11
  • Altın 1598.718
  • Dolar 26.0253
  • Euro 28.4933
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADiyabet 2050 yılının salgını: 1,3 milyar insan tehlikede

NATO, Wagner'in tüm kuvvetlerinin Belarus'a gideceğinden emin değil

» »
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in başı Yevgeni Prigojin'in ardından Wagner'e bağlı tüm kuvvetlerin Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.
NATO, Wagner'in tüm kuvvetlerinin Belarus'a gideceğinden emin değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile birlikte Lahey'de Arnavutluk, Belçika, Norveç’in başbakanları ile Polonya ve Romanya’nın cumhurbaşkanlarının katıldığı çalışma yemeğine ev sahipliği yaptı. 

Yemeğin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'da paralı savaşçı grubu Wagner'in Moskova yönetimine isyanı hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, bunun uzun vadeli sonuçları hakkında kesin bir değerlendirme için erken olduğunu söyledi. 

Stoltenberg, Wagner krizinin Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirterek, "Ancak kesin olan şu ki Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya açtığı yasa dışı savaş Rusya'da bölünmeleri derinleştirmiştir ve yeni gerilimlere yol açmıştır." dedi. 

Aynı zamanda Rusya'nın küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin devam etmesinin önemine işaret etti. 

Stoltenberg, Wagner grubunun Belarus'ta olmasının NATO'nun doğu kanadındaki müttefikleri için güvenlik endişelerini artırıp artırmayacağı sorusunu yanıtlarken de İttifakın doğusundaki varlıklarını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra zaten artırdıklarını hatırlattı. 

11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi sırasında NATO'nun güvenlik planları konusunda daha fazla adım atılacağını belirten Stoltenberg, "Ayrıca Wagner güçlerinin nerede konuşlanacağını, hepsinin Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için de bence çok erken." dedi. 

"Prigojin'in ve güçlerinin bir kısmının Belarus'a gitmesinin sonuçları hakkında nihai yargıya varmak için henüz erken." diyen Stoltenberg, durumu yakından takip ettiklerini bildirdi. 

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI 

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. 

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. 

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. 

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. 

Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti. 

Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus’a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miçotakis: Türkiye ile enerji kaynaklarının ortak kullanımına şiddetle karşıyız23 Haziran 2023 Cuma 11:25
  • Norveç'ten tartışmalı derin deniz madenciliği kararı22 Haziran 2023 Perşembe 08:58
  • Sezar’ın öldürüldüğü yer halka açıldı21 Haziran 2023 Çarşamba 22:02
  • Birayı kafasına diken Macron tartışma yarattı21 Haziran 2023 Çarşamba 18:23
  • İsveç’ten Türkiye açıklaması: ‘Artık zamanı geldi’21 Haziran 2023 Çarşamba 18:01
  • Almanya’dan vize hamlesi: Yeni nesil işçi göçü nasıl işleyecek?21 Haziran 2023 Çarşamba 14:44
  • Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı artıyor21 Haziran 2023 Çarşamba 13:40
  • Almanya’da nüfus artışında rekor seviye20 Haziran 2023 Salı 22:24
  • Batan tekneden kurtulan göçmenler Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor20 Haziran 2023 Salı 18:47
  • 16 bin kişi ölmüştü! Avrupa için korkutan rapor20 Haziran 2023 Salı 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti