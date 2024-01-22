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NBA'de Alperen Şengün "triple-double" yaptı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Boston Celtics'e 116-107 yenildi.
NBA'de Alperen Şengün "triple-double" yaptı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın Doğu Konferansı lideri Celtics'e kaybettiği mücadelede 24 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle oynayan Alperen Şengün, NBA kariyerinde 3. kez "triple-double"a imza attı.

Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Dillon Brooks 25, Jalen Green 16, Amen Thompson 15 sayı buldu.

Konuk takım Celtics'te Kristaps Porzingis 32 ve Derrick White 21 sayı üretti. Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown ise 13 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.

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