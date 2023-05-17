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NBA'de Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-126 yenerek Batı Konferansı final serisine galibiyetle başladı.
NBA'de Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı

NBA konferans finalleri serisinin ilk maçında Nuggets, Ball Arena’na Lakers’ı ağırladı. Nuggets’ın all-star yıldızı Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaunt, 14 asistle “triple double” yaparak takımını sırtladı. Michael Porter’ın 15 sayı, 10 ribauntla “double double” yaptığı ev sahibi ekipte, Jamal Murray 31, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Lakers’ta ise Anthony Davis’in 40 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşmayı LeBron James 26 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Austin Reaves 23 sayı, 8 asistle tamamladı. Serinin ikinci maçı 19 Mayıs Cuma günü, TSİ 03.30’da yine Nuggets’ın sahasında oynanacak.

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