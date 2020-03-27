Netflix, dışarı çıkanları eve geri kaçırmak için sokak panolarından kendi dizilerinin sürprizini bozuyor

Koronavirüsle mücadele için 'evde kal' kampanyasına destek sunan ABD merkezli çevrimiçi platformu, sokağa çıkan fanatik izleyicilerine 'ceza kesiyor'. Dışarıdaki oyunbozanlara karşı sokak panolarına asılan afişlerle Netflix dizilerinin sürprizleri bozuluyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya çapında giderek daha çok insanın evde kalması Netflix'e erişimde sorunlar yaşatsa da, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu 'evde kal' kampanyasına destek için en popüler dizilerinin kritik sahnelerini sokak panolarına verdiği ilanlarla açıklamaya başladı.

'Olağanüstü bir önlem alıyoruz'

Kampanyayı duyuran bir video yayımlayan ABD merkezli çevrimiçi platformu, "Bazıları dışarı çıkıp dağıtmanın sorun olmadığını düşünerek hepimize oyunbozanlık yapıyor. Öyleyse biz de olağanüstü bir önlem alıyoruz: En sevilen Netflix şovlarının sürprizini bozuyoruz" dediği videoda da sürprizbozan (spoiler) ayrıntılara yer verdi.