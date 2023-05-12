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New York’ta aşırı kiloya dayalı ayrımcılık yasaklanıyor

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ABD'nin New York kenti Belediye Meclisi, dün oylama yaparak aşırı kiloya dayalı ayrımcılığı yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.
New York’ta aşırı kiloya dayalı ayrımcılık yasaklanıyor

New York Belediye Meclisi konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında “Meclis istihdamda, barınmada ve kamuya açık konaklama yerlerinde bir kişinin boyuna ve kilosuna dayalı ayrımcılığı yasaklayan tasarıyı oylayarak kabul etti” denildi.

Tasarı oylanmadan önce yapılan halka açık görüşmelerde söz alan kişiler restoranlarda ve tiyatrolarda oturmakta güçlük çektiklerini, ev sahipleri tarafından geri çevrildiklerini ve kariyerlerinde ilerleyemediklerini vurguladı. Tasarının bu ay içinde New York Belediye Başkanı tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

TOPLUM TARAFINDAN TÜM VARLIKLARI REDDEDİLDİ

Yasa tasarısını hazırlayan Belediye Meclisi Üyesi Shaun Abreu, “Meclisteki oylamanın 44 Evete 5 Hayır oyuyla bitmesinin ardından Beden ölçüsü ayrımcılığı bir sosyal adalet sorunu ve bir halk sağlığı tehdididir. Farklı vücut tiplerine sahip insanlar, hak ettikleri iş ve terfilerden mahrum bırakıldığı gibi, bu yaygın önyargıya hiçbir yasal çare sunmayan bir toplum tarafından tüm varlıkları da reddedilmiştir” açıklamasını yaptı.

Abreu, “Şehrimizin nihayet harekete geçmesi, beden özgürlüğü ve vücut pozitifliği mücadelesine öncülük etmesinden dolayı çok gururluyum. Bu davanın arkasında birleşen savunucular, emek örgütleri ve tıp uzmanları sayesinde New York City artık beden ölçüsü ayrımcılığını yasaklayan dünyanın en kalabalık belediyesi olacak” ifadelerini kullandı.

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