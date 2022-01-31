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NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 1. Hafta Sonuçları

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NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 1. Hafta Sonuçları
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 1. Hafta Sonuçları

KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde oynanan zevkli
ve çekişmeli 1. hafta karşılaşmaları ile başladı.


Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki
karşılaşmayı 5-2 lik skorla konuk takım Doğu Akdeniz Üniversitesi kazanmayı bildi.


Lefkoşa Şehir Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi LŞK kortlarında karşı
karşıya geldiği maç, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 5-2 lik galibiyeti ile sonuçlanırken,
Ligin bir diğer mücadelesinde ise Girne Belediyesi Tenis Kulübü Pakan Spor
Kulübü Derneği’ni konuk ettiği karşılaşmayı 4-3 lük skorla kazandı.


NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde oynanan 1. Hafta karşılaşmalarında alınan
sonuçlar şöyle;

1.HAFTA MAÇ SONUÇLARI

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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 – 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

0 TEK ERKEKLER 2
1 TEK KADINLAR 1
0 ÇİFT ERKEKLER 1
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 - 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

1 TEK ERKEKLER 1
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 - 3 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2 TEK ERKEKLER 0
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

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