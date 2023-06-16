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Nostradamus’un bir kehaneti daha ortaya çıktı: 1555’te yazmış

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Dünyanın en popüler kahinlerinden biri olarak tanınan Nostradamus'un yüzlerce yıl önce yazdığı bir kehanet ortaya çıktı... Ünlü kahin Baba Vanga ile birlikte son dönemde sık sık gündeme gelen Nostradamus'un 1555 yılında yazdığı metin dikkat çekti.
Nostradamus’un bir kehaneti daha ortaya çıktı: 1555’te yazmış

Dünyaca ünlü Fransız kahin Nostradamus’un 1555 yılında kaleme aldığı bir metni inceleyen uzmanlar dikkat çekici bir keşifte bulundu…

Gerçek adı Michel de Notre-Dame olan Nostradamus  hayatı boyunca 22 kitap kaleme alırken, 1555 yılında yazdığı bir metni inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin yeni bulgularını açıkladı.

Uzmanlar, Nostradamus’un küresel ısınmayı ve küresel iklim değişikliğini yüz yıllar öncesinden tahmin ettiğini söyledi.

Geçmişte Hitler’in yükselişini, John F. Kennedy’nin Dallas’taki suikastını ve 11 Eylül saldırılarını önceden bildiğine inanılan Nostradamus’un 1555 yılında yazdığı bir metinde kullandığı kelimelerin günümüze çok uygun olduğu tespit edildi.

KÜRESEL ISINMAYI BİLDİ

Nostradamus’un 1555’te, “Güneş gibi baş da parlayan deniz olacak. Karadeniz’deki canlı balıklar kaynayacak. Rodos ve Cenova, yarı aç kaldığında yerel halk onları kesmeye çalışacak” ifadesini kullandı.

Son dönemde kehanetleri Baba Vanga ile birlikte sık sık gündem olan Nostradamus’un sözlerini inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmayı bildiğini söyledi. Kitaplarında Fransızca, Yunanca ve Latin alfabesini kullanan Nostradamu’un bu ifadeleri de uluslararası medya kuruluşlarının gündemine oturdu.

Öte yandan son dönemde İspanya genelinde aşırı bir kuraklık olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yaz aylarında su krizinin daha da artacağını öngörüyor.

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