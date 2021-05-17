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Olimpiyat efsanesi Aussie baş aşağı emzirme fotoğrafıyla "dikkat çekmekle" suçlandıktan sonra yanıt verdi

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Olimpiyat efsanesi Aussie baş aşağı emzirme fotoğrafıyla "dikkat çekmekle" suçlandıktan sonra yanıt verdi
Olimpiyat efsanesi Aussie baş aşağı emzirme fotoğrafıyla "dikkat çekmekle" suçlandıktan sonra yanıt verdi

Bu ayın başlarında Anneler Günü münasebetiyle iki kez Olimpiyat madalyası kazanan Bright, Instagram'da kendisi ve küçük oğlu Flow'un bir dizi fotoğrafını paylaştı.

Özellikle bir fotoğraf, çocuğunu emzirirken bir yoga pozunda baş aşağı duran 34 yaşındaki kasının çocuğu öne çıkardığı için hayal gücünü yakaladı.

Bright 185.000 takipçisine “Anne olmak içimde bir şeyi açığa çıkardı” diye yazdı.

Bright’ın gönderisine verilen yanıtların büyük çoğunluğu destek ve hayranlık dolu mesajlardı; tipik yanıtlar "güçlü sözler!" ve "bu çılgın ve güçlü bir fotoğraf."

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