Ömer Çelik, İdlib'e ilişkin, 'Süre dolduğunda, TSK üzerine düşeni yapacaktır' dedi.

AKP Sözcüsü Çelik, İdlib'de yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
"İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır" diyen Çelik, verilen süre dolduğunda TSK'nın üzerine düşeni yapacağını söyledi.
Çelik, "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi. Bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir" ifadesini kullandı.
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