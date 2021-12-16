Omicron hızla yayılırken "Sosyalleşmeyi azaltın" uyarıları yapılıyor

ABD basınının gündeminde Fed'in dün açıkladığı faiz kararı yer aldı. Fed, istihdam piyasasındaki tablo biraz daha gelişene dek faiz oranını 0'da tutacağını bildirdi. Britanya dün günlük Koronavirüs vakalarında rekor kırarken uzmanlar, sosyalleşmenin minimuma indirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala alım gücünün düşmesine ilişkin tahminler, hükümet için "kötü haber" olarak değerlendirildi. Suriye devlet medyası, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

16 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Fed, enflasyonla mücadeleye geçti; pandemi desteğini yavaşlattı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed piyasa aktörlerinin beklediği gibi varlık alımlarında azaltma patikasını hızlandırdı. Piyasanın merakla beklediği noktasal grafikten ise 2023 sonuna kadar en az 6 faiz artışı beklentisi çıktı. Fed Başkanı Powell açıklamasında, Fed'in tam istihdam hedefine ulaşmadan faizi artırabileceğini söyledi.

The Washington Post | Trump’ın ‘kapı bekçisi’ rolü Meadows’u yasal tehlikeye soktu; Trump’la da ters düşürdü

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili soruşturmada eski başkan Donald Trump döneminde kabineden sorumlu en üst düzey yetkili olan Mark Meadows’u 208'e karşı 222 oyla "Kongre'ye itaatsizlikle" suçladı. Meadows hakkında Kongre'ye suç duyusunda bulunma kararı aldı. Meadows, 6 Ocak soruşturmasına o gün telefonuna gelen mesajlar gibi belgeler sunsa da kendisi yasal bir zorluk altında kaldı. Meadows'un yargılanıp yargılanmaması konusundaki kararı ABD Adalet Bakanlığı verecek. Yargılanıp suçlu bulunması halinde Meadows, bir yıla kadar hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptırılabilir.

The Guardian | Hamilton resmen şövalye ilan edildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanı verilen Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, nişanını aldı. Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende, Büyük Britanyalı Hamilton'a nişanını Prens Charles verdi. “Sir" unvanı kazanan 36 yaşındaki Hamilton, motor sporlarındaki başarıları ve katkılarından dolayı bu nişana layık görüldü. Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Hamilton, organizasyonda 103'er kezle en çok yarış ve en çok pole pozisyonu kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.

The Independent | “Noel’i kurtarmak için sosyalleşmeyi şimdi azaltın”

Britanya’da günlük Koronavirüs vakaları dün rekor seviyeye yükseldi. İngiltere’nin Baş Tıbbi Uzmanı Chris Whitty, Downing Sokağı’ndaki bir basın toplantısında yeni varyant Omicron’un inanılmaz hızlı bir biçimde yayıldığını söyledi. Whitty, zorunlu olmayan buluşmaların öncelik olmaktan çıkarılması gerektiğini, sosyalleşmeden önce dikkatli düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Le Monde | Alım gücünün düşüşü hükümeti endişelendiriyor

Analizler, Fransa’da alım gücünün 2022’nin ilk yarısında yükselen fiyatlar nedeniyle yüzde 0.5 oranında düşeceğini gösteriyor. 2021’de yüzde 1.8 oranında artan alım gücüne rağmen bu düşüş, cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala hükümet için “kötü haber” olarak nitelendiriliyor. Söz konusu düşüşün en büyük nedeninin kasımda yüzde 2.8 olduğu hesaplanan enflasyon olduğu belirtiliyor.

Al Jazeera | Suriye medyası: İsrailin füze saldırısında bir asker öldü

Suriye devlet haber ajansı (SANA), Suriye hava güçlerinin ülkenin güneyinde bir İsrail füze saldırısıyla karşılaştıklarını duyurdu. Hava saldırısında bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

The Moscow Times | Berlin, iki Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı çevrim içi açıklamada, 23 Ağustos’ta Berlin’deki Tiergarten Park'ında işlenen cinayetle ilgili başsavcının iddianamesinde bu suçun Rusya devlet kurumlarının talimatıyla işlendiği sonucuna varıldığını anımsattı. Baerbock, bu cinayetin devlet adına işlenmesinin Alman hukukunun ve Almanya’nın egemenliğinin ciddi bir ihlali anlamına geldiğini söyledi.