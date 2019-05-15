  • BIST 87.702
  • Altın 249,807
  • Dolar 6,0114
  • Euro 6,7283
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Optimar'dan din-inanç anketi: Türkiye'de toplumun yüzde kaçı Tanrı'nın varlığına inanıyor?

»
Anket 7 Mayıs-14 Mayıs tarihleri arasında, 3500 kişiyle yüz yüze yapıldı
Optimar'dan din-inanç anketi: Türkiye'de toplumun yüzde kaçı Tanrı'nın varlığına inanıyor?

Optimar araştırma şirketinin Türkiye genelinde yaptığı din-inanç anketine göre, düzenli namaz kılanların oranı yüzde 39.1, Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı ise yüzde 66 civarında. Ankete katılanların yüzde 89.5'i "Allah'ın varlığına ve birliğine inandığını" ifade etti.

Araştırma şirketi Optimar, Nuts 2 (İstatistiki Bölge Birimi) kapsamında din-inanç anketi gerçekleştirdi. Anket 7 Mayıs-14 Mayıs tarihleri arasında, 3500 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 89.5'i "Allah'ın varlığına ve birliğine inandığını" söyledi. "Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 4.5'te kaldı.

"Kendinizi dini anlayış bakımından nasıl tanımlarsınız?", "Namaz kılıyor musunuz?", "Oruç tutuyor musunuz?", "Zekat veriyor musunuz?", "Fitre veriyor musunuz?", "Sadaka veriyor musunuz?" sorularının yer aldığı ankette katılımcılara 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri de soruldu.

 

Katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar 24 Haziran'da oy verdikleri partilere göre dağıtıldı.

Dini tutum ve davranışların sorgulandığı ankete göre düzenli namaz kılanların oranı yüzde 39.1, Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı ise yüzde 66 civarında.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Volkan Konak'tan AKP'li Göksu'ya: Yunan olmak da ayıp değil, Pontus da...15 Mayıs 2019 Çarşamba 21:05
  • Ailesine siyanürlü şerbet içirip, ’10 dakikanız kaldı’ dedi15 Mayıs 2019 Çarşamba 19:40
  • Optimar'dan din-inanç anketi: Türkiye'de toplumun yüzde kaçı Tanrı'nın varlığına inanıyor?15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:23
  • Erzincan doğumlu Binali Yıldırım'dan 'Doğduğum şehir İstanbul' açıklaması!15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:26
  • AKP'li vekillerden Erdoğan'a: 'Beka' söylemini kullanmayalım15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:25
  • Binali Yıldırım öğrenci evine iftara gitti: 'Kankalarımla beraberiz' paylaşımı yaptı15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:24
  • "İmamoğlu’nun kampanyasına 100 bin lira bağış yapan ünlü, Murat Boz" iddiası15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:23
  • YSK'den açıklama: Seçmen listelerinin aynısını kullanacağız15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:09
  • İHD’den, canlı yayında çocuğun ‘dinini değiştiren’ Hatipoğlu için suç duyurusu15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:13
  • Evde siyanürle deney tüm aileyi zehirledi: Anne baba öldü, üç kardeşin durumu ağır15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti