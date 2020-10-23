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ÖTEKİLEŞTİRME ÜZERİNE

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Arif Alasya

Son günlerin moda sözü ‘’Ötekileştirme’’Kim kimi ötekileştirirmiş.Sözde biz Kıbrıslılar Türkiye’den gelenleri ötekileştiriyormuşuz.

1974’de gelen nüfusun belki da torunları bu seçimde oy kullandı.Aşağıdaki tabloya bakarsanız ne kadar üzgünüm ki hala daha ‘’Kıbrıslı’’olma aidiyetine sahip olmamışlar.

Bir çırpıda Ersin beyi Türkiye dostu,Akıncı’yı Türkiye düşmanı olarak hem Akıncıyı hem de Kıbrıslıyı ötekileştirdiler.

Yani ötekileştirenler kendilerini mağdur ve ötekileştirilmiş olarak bir de üste çıkıyorlar.Aşağıdaki seçim sonuçları kimin kimi ötekileştirdiğini gayet net anlatıyor.

BİLMEM FAZLA SÖZE GEREK VAR MI.?

19 Ekim seçimleri sonucu:

1. Ersin Tatar (UBP) 67,322

2. Mustafa Akıncı (BAĞ) 62,910

Fark : 4412.

İSKELE İLÇESİ:(Belli köyler)

ZIYAMET ,SIPAHI ,GELINCIK ,MERSINLIK ,KAPLICA ,TUZLUCA ,DIPKARPAZ ,TURNALAR,BAFRA ,AYGÜN,KALECIK ,,DERINCE,

MAGUSA BOLGESI;(Belli köy ve bölgeler)

ANADOLU BOLGESI, GUVERCINLIK, HARIKA BOLGESI,

DÖRTYOL YAMACKOY, TIRMEN, ULUKIŞLA

ERSİN TATAR : 10455

AKINCI           :     966

FARK              :   9489

Bu yerleşim birimlerindeki nüfus yapısını göz önüne alabilirsiniz.

KİM KİMİ ÖTEKİLEŞTİRMİŞ

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