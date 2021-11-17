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Oya Başar meme kanserine yakalandığı dönemi anlattı: "Levent Kırca beni görünce..."

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14 yıl önce meme kanseri tedavisi gören Oya Başar, Ekim 2015’te vefat eden eski eşi Levent Kırca’nın hastane ziyaretini şöyle anlattı: “Levent odaya girdiğinde beni tanımadı.”
Oya Başar meme kanserine yakalandığı dönemi anlattı: "Levent Kırca beni görünce..."

Ünlü oyuncu Oya Başar bugün "2.Sayfa" adlı programına konuk oldu. Levent Kırca ile 19 yıl birliktelik yaşayan (1985-2000; 2001-2005) Oya Başar meme kanseri olduğu dönemi anlattı.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Başar, ‘Ameliyat olduğumda Levent geldi odaya girdi. O zaman saçlarım da yok ameliyattan yeni çıkmışım, artık suratım da ne vaziyeteyse… Odayı açıp girdi, sonra kapıyı kapatıp çıktı!

Gitmiş demiş ki ‘Oya Başar’ın odasını arıyorum’, ‘burası’ demişler… Geldi içeri girdi, şaşkın gözlerle yanıma geldi. Elimi tuttu ‘iyi misin, iyi misin’ dedi ‘iyim’ deyince odadan çıktı. Dayanamadı!’ ifadelerini kullandı.

AYRILIKLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Bir dönemin efsane ikilisi Levent Kırca ve Oya Başar'ın, basın mensuplarının önünde yaptığı ayrılık kavgası hafızalardaki yerini koruyor. Kameralar önünde neden ayrıldıklarını açıklayan ikili bir anda tartışmaya başlamış, ve ortaya Magazin tarihine damga vuran görüntüler çıkmıştı.

Levent Kırca eşi Oya Başar'a sitem etmiş, kendisine haksızlık yapıldığını söylemişti; "Bundan evvel oynadığımız oyunda Oya benim sahnede sululuk yaptığımı düşündü ve bundan dolayı oynadığımız piyesi durdurdu. Durdururken de benim rızamı almadı. Ortada elle tutulur bir neden yok. Yalnız aramızda sanatsal görüş ayrılığı oluştu. Oya, zannedersem kendi kanatlarıyla uçmak istedi."

 

CNN.

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