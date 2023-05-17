Özellikle çocuklar için tehlike taşıyor

Uzmanlar son günlerde çocuklardaki Strep A enfeksiyonu vakalarında artış olduğunu belirterek, ani başlayan ateş, bademcik şişmesi, bademcik üzerinde beyaz beneklenme, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişliğiyle ve deri enfeksiyonları gibi Strep A belirtileri için uyarıyor. Vakalar genellikle hafif geçiyor ancak A Grubu strep ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

STREP A NEDİR?

Strep A veya Streptokok A, Streptococcus pyogenes adı verilen bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon türüdür. Bu bakteri, solunum yolu veya temas yoluyla insanlara bulaşabilir. Strep A enfeksiyonları genellikle boğaz enfeksiyonları, farenjit (boğaz ağrısı), bademcik iltihabı ve kızıl (scarlet ateşi) gibi hastalıklara yol açabilir.

Strep A enfeksiyonları belirtiler arasında boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ateş, baş ağrısı, lenf düğümlerinde şişme, kırmızı dil veya bademciklerde beyaz lekeler yer alabilir. Ayrıca, scarlet ateşi olan kişilerde ciltte karakteristik bir kızarıklık (döküntü) görülebilir.

Strep A enfeksiyonları genellikle antibiyotik tedavisi gerektirir. Tedavi edilmezse, ciddi komplikasyonlara, özellikle romatizmal ateş ve böbrek iltihabına yol açabilir. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için hijyenik önlemler, özellikle hastalık belirtileri gösteren kişilerle yakın temas halinde bulunan kişiler için önemlidir.

STREP A BELİRTİLERİ NELER?

Strep A enfeksiyonunun belirtileri şunları içerebilir:

Boğaz ağrısı: Genellikle şiddetli ve rahatsız edici bir boğaz ağrısı hissi oluşur. Yutmak, konuşmak veya besin tüketmek zorlaşabilir.

Yutma güçlüğü: Boğaz ağrısı nedeniyle yutma güçlüğü yaşanabilir. Yutkunmak acı verici olabilir.

Ateş: Yüksek ateş, genellikle 38°C’nin üzerinde olabilir. Ateş, enfeksiyonun bir belirtisi olarak ortaya çıkar.

Baş ağrısı: Şiddetli veya hafif baş ağrısı enfeksiyonun bir belirtisi olabilir.

Lenf düğümlerinde şişme: Boyunda veya çene altında lenf düğümlerinde şişme ve hassasiyet oluşabilir.

Yorgunluk ve halsizlik: Strep A enfeksiyonu, genellikle enerji eksikliği ve halsizlik hissi ile ilişkilendirilebilir.

Kızarıklık veya döküntü: Bazı durumlarda, strep A enfeksiyonu, scarlet ateşi adı verilen bir döküntüye neden olabilir. Bu döküntü, ciltte kırmızı renkli, küçük noktalar veya kızarıklık şeklinde ortaya çıkar.

Bademciklerde beyaz lekeler: Strep A enfeksiyonu bademciklerde beyaz lekelerin görülmesine neden olabilir.

STREP A NASIL BULAŞIR?

Strep A aslında insanın florasında hastalık yapmadan zaten bulunur ama burada asıl sorun, flora dışı yerlere bulaştığı zaman yaptığı enfeksiyon ve hasarlardır. Yüksek derecede bulaşıcıdır. Anneden geçen antikorlara bağlı olarak yenidoğanda hastalık nadirdir. Farenjit genellikle 5-15 yaş arası çocuklarda, özellikle küçük okul çağı çocuklarında, en yüksektir. Akut farenjitli tedavisiz çocuklar, Strep A’yı tükürük damlacıkları yoluyla havadan ve burun salgısı şeklinde yayabilirler. Yakın temas bulaşmada önemlidir. Bu yüzden okullar ve evler yayılma için önemli ortamlardır. Farenjit için kuluçka süresi 2-5 gündür. Strep A, sık yakın temasın olduğu ortamlarda salgın hastalığa neden olma potansiyeline sahiptir. Ciddi ilerleyici Strep A enfeksiyonlarının yüzde 50’sinde enfeksiyon etkeninin vücuda giriş kapısı bilinmemektedir. Bunların bir kısmı nadiren farenjit enfeksiyonunu takiben gelişir. Öksürme sırasında ağzın kapatılması, ellerin iyi yıkanması ve maske takılması bulaşma riskini azaltır.

STREP A AŞISI VAR MI?

Strep A enfeksiyonlarını önlemek amacıyla uzun süreli antibiyotik kullanımının tek koşulu, akut romatizmal ateş ya da akut romatizmal kalp hastalığı geçirmiş hastadır. Etkinliği saptanmış streptokok aday aşısı vardır, ancak streptokokun çok sayıdaki tipini tek bir aşı içinde sunmak zor bir prosedür olduğu için şu an aşının yaygın ve rutin bir kullanımı bulunmamaktadır.