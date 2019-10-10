Özersay: Kapalı Maraş’ın önündeki ‘Kapalı’ kelimesini kaldırıyoruz

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da yaptığı konuşmada, özellikle dış politikda çok daha güçlü tezler ortaya koymak için çok daha güçlü bir vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da yaptığı konuşmada, özellikle dış politikda çok daha güçlü tezler ortaya koymak için çok daha güçlü bir vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özersay UBP ile HP arasında bir ortak vizyon olduğunu ve güçlerinin de oradan geldiğini söyledi.

Kıbrıs Türkünün önünde federasyon dışında da yeni tezlerin yeni fikirlerin olduğunu anlatan Özersay, bölgde doğal gaz konusunda bugün önemli bir gelişme yaşandığını, fiiliyatta ve sahada denge sağlandığını Türkiye ile beraber İtalyan firmasının en üst yetkilisinin yaptığı açıkamada, “Eğer bir gerginliği neden olacaksa bölgede kazı yapmak istemediğini” söylemesinin, Türkiye ve KKTC hükümetlerinin kararlı ve istikrarlı duruşından kaynaklandığına vurgu yaptı.

Özersay, tüm bunların, KKTC yok sayılarak bölgede hiçkimsenin adım atamayacağının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş konusunda da artık statükonun devamına izin vermek istemediklerini kaydeden Özersay, Rum tarafının kendi vatandaşlarının dahi elde edeceği hakları tırpanlamaya çalışan bir duruş sergilediğine işaret etti.

Özersay konuşmasının sonunda, “Bizler Kapalı Maraş’ın adını değişmeye karar verdik ve ‘Kapalı’ kelimesini oradan çıkaracağız” dedi.