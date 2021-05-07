Özersay: Polis ve Savcılık Yeni İtirafları Takip Etsin ve Sonuçlandırsın

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Sedat Peker'in açıklamaları ile gündeme gelen faili meçhul Gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin kendi sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Gazeteci Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir.

Bu konuyla ilgisi olanların/bu konuda bilgisi olanların konuşmaya başlaması yetmez, polis ve savcılığın yeni bilgi ve itirafları yakından takip etmesi ve dosyayı güncelleyerek sonuçlandırmaya çalışması gerekir.

Bu ülkede insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin bu konuyu takip etmesi, sonuç alınması için baskı koyması önemlidir.