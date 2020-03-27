  • BIST 90.597
  • Altın 335,065
  • Dolar 6,4541
  • Euro 7,1037
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

ÖZERSAY: "Sorumsuzca Hareket Edenler Sevdiklerine Bedel Ödetir"

» »
ÖZERSAY: "Sorumsuzca Hareket Edenler Sevdiklerine Bedel Ödetir"
ÖZERSAY: "Sorumsuzca Hareket Edenler Sevdiklerine Bedel Ödetir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salgını önlemenin herkesin elinde olduğunu belirterek, sorumsuzca hareket edenlerin kendilerine de, sevdiklerine de bedel ödettiğine işaret etti.

Özersay,  sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “devlet herkesin başına bekçi dikemez” dedi.

Özersay'ın paylaşımı şöyle: 

“Devlet herkesin başına bekçi dikemez, misafirliğe, oturmaya, muhabbete gidenin peşine düşemez, bu salgının önüne geçmek hepimizin elinde. Sorumsuzca hareket edenler kendilerine de ailelerine de, sevdiklerine de, topluma da bedel ödetirler. Bu bir nevi savaştır, olayın ciddiyetini anlamak için illa can kayıpları mı yaşayalım? İtalya’daki, dünyadaki can kayıplarına bakın, anlamamız için yeterli değil mi?” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi27 Mart 2020 Cuma 10:24
  • Lapta'da #CORONA vakası27 Mart 2020 Cuma 09:50
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar27 Mart 2020 Cuma 08:40
  • THY yarın Ercan’dan Uşak’a charter uçuş düzenliyor26 Mart 2020 Perşembe 22:52
  • Hükümete EYLEM uyarısı! OHAL şimdi gündeme gelecek!26 Mart 2020 Perşembe 22:02
  • #CORONA Erenköy,Sipahi ve Dipkarpaz'a giriş-çıkışlara polis kontrolü26 Mart 2020 Perşembe 21:37
  • Ticaret Odası Başkanı Deniz: "Ülkede kalan yabancılar telli bölgeye konsun"26 Mart 2020 Perşembe 20:33
  • Akıncı: “Maaşlı kesime mutlak tavır, bankalara ise ricacı olmak doğru değil”26 Mart 2020 Perşembe 19:55
  • Bugün 13 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti26 Mart 2020 Perşembe 19:53
  • Kamu maaş ödemelerine bir erteleme daha26 Mart 2020 Perşembe 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti