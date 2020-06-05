Özersay:Hükümet olarak 1 Temmuz’dan itibaren karantinasız geçişi düşünüyoruz

Özersay, “Rum tarafı 8 Haziran’dan itibaren dışarıdan gelenlere ilişkin kararlarını değiştirmemesi durumunda 14 günlük süreyi gözlemlemek adına hükümet olarak 1 Temmuz’dan itibaren karantinasız geçişi düşünüyoruz.” dedi.
Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığındaki sınır kapılarındaki geçişlerle ilgili toplantıya dair hükümetin düşüncesini dile getirdi.
Özersay, “Rum tarafı 8 Haziran’dan itibaren dışarıdan gelenlere ilişkin kararlarını değiştirmemesi durumunda 14 günlük süreyi gözlemlemek adına hükümet olarak 1 Temmuz’dan itibaren karantinasız geçişi düşünüyoruz.” dedi.
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