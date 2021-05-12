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Özyiğit: Bayramda da Tedbiri Elden Bırakmayarak hem Kendinizi hem de Sevdiklerinizi Koruyun

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Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkı ile tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Özyiğit, Bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda, barış ve huzurun egemen olduğu sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gelecek diledi.
Özyiğit: Bayramda da Tedbiri Elden Bırakmayarak hem Kendinizi hem de Sevdiklerinizi Koruyun

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkı ile tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Özyiğit, Bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda, barış ve huzurun egemen olduğu sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gelecek diledi.

Dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan pandemi nedeniyle olağandışı bir dönem yaşandığını, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bayramın bu yıl da böylesi bir atmosfer içinde karşılandığını belirten Özyiğit, halka; ‘bayram süresince de tedbiri elden bırakmayarak, önlemlere uyarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyun’ çağrısında bulundu.

Pandemi nedeniyle sağlığın yanı sıra ekonomik anlamda da çok zor bir dönemden geçildiğini, binlerce işyeri kapanırken on binlerce kişinin işsiz kaldığını, halkın büyük çoğunluğunun mağduriyet yaşadığını belirten Özyiğit, önlem alması gereken hükümetin ise çare üretmek bir yana aldığı ve almadığı kararlarla krizi daha da derinleştirdiğini kaydetti. Atamalara verilen önemin yarısının bile sorunların çözümüne ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine verilmediğini, yaklaşık bir yıldır ekonomik anlamda zorluklarla boğuşan toplumun kaderine terk edildiğini belirten Özyiğit, toplumun önemli bir kesiminin bayramı buruk karşıladığını ifade etti.

Kötü yönetime ve pandemi döneminin olumsuzluklarına rağmen, TDP olarak her platformda Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğu için daha iyi bir gelecek için mücadeleye ısrarla devam edeceklerini belirten Özyiğit, amaçlarının Kıbrıs Türk halkına aydınlık yarınlar hazırlamak ve daha yaşanabilir bir düzen kurmak olduğunu belirtti.
İçinde bulunulan zor şartlara rağmen vatandaşların sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini dileyen Özyiğit, “Kıbrıs Türk Halkı’nın Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim” dedi.

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