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Özyiğit: “Kıbrıs Türkü’nü Dünyadan Daha Da Koparacak Değil, Buluşturacak Politikalara İhtiyacımız Var”

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Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının dünyadan daha koparacak politikalara değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Özyiğit: “Kıbrıs Türkü’nü Dünyadan Daha Da Koparacak Değil, Buluşturacak Politikalara İhtiyacımız Var”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının dünyadan daha koparacak politikalara değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

         Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni dediği ve 27-29 Nisan’da Cenevre Zirvesi’nde masaya koyacağı iki egemen devlete dayalı çözüm politikasının daha önce denenmiş ancak Kıbrıs Türk tarafının zararlı çıktığı sonuçlarla neticelendiğini anımsatan Özyiğit, aynı yanlışı yeni diye tekrardan gündeme getirmenin çözüme hizmet etmeyeceğini kaydetti. 

         Özyiğit, yanlışta ısrar edilmesi halinde Kıbrıs Türk tarafı olarak uzun yıllar sonra yeniden çözümü istemeyen taraf olarak görüleceğimizi, bunun da Kıbrıs Türkü’nü uluslararası alanda zorda bırakmaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulundu.

Mümkün olan ve en gerçekçi çözümün Federasyon olduğunu söyleyen Özyiğit, yapılması gerekenin 2019 yılında Berlin Zirvesinde Akıncı ile Anastasides arasında varılan mutabakatta olduğu gibi siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımı içeren, 2 bölgeli, 2 toplumlu federal çözüm temelinde, 11 Şubat 2014 tarihinde Sn. Eroğlu ve Sn. Anastasiades tarafından imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak olduğunu kaydetti.

Özyiğit, bileşeni oldukları Bu Memleket Bizim Platformu tarafından yarın gerçekleştirilecek eyleme de destek belirterek, adadaki tüm barış ve çözüm güçlerini etkinliğe destek verme çağrısında bulundu.

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