Özyiğit: Yaşamı halkına adeta "zindan" edenler, biz ‘saraylara layığız” diyor.

"Resmi Gazetede yer alan habere göre Kermiya bölgesinde bir arazi askeri bölge kapsamından çıkarılarak Saray yapımı için Cumhurbaşkanlığına devredildi."

İşte açıklama:

Resmi Gazetede yer alan habere göre Kermiya bölgesinde bir arazi askeri bölge kapsamından çıkarılarak Saray yapımı için Cumhurbaşkanlığına devredildi.

Resmi rakamlara göre halkın çoğunluğu her geçen gün fakirleşiyor, alım gücü düşüyor.

Özel sektör çalışanı, esnafımız borç içinde ay sonunu zor getiriyor.

Hükümet ise çare üreteceğine tam tersine zam üstüne zam yapıyor, hayat pahalılığı ödeneğini durdurmaya çalışıyor.

Üstüne bir de Sn. Tatar'a 14 Milyon TL’ye yeni saray yapımında ısrar ediliyor.

Yaşamı halkına adeta "zindan" edenler, biz ‘saraylara layığız” diyor.

Geçekten pes!!!