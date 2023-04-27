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Papa’dan yeni karar: Kadınlar da oy kullanacak

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir sonraki Piskoposlar Meclisi'nden (Sinod) itibaren kadınların da oy kullanma hakkına sahip olmasına karar verdi.
Papa’dan yeni karar: Kadınlar da oy kullanacak

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, Papa, dünyanın her yerinden gelen piskoposların belirli konuları ele almak üzere periyodik aralıklarla toplanan Katolik Kilisesi’nin önemli istişare organlarından Piskoposlar Meclisi’nin yönetimiyle alakalı normlarda bazı değişikliklere gidilmesini onayladı.

Papa Franciscus’un yaptığı değişiklikle piskopos olmayan üyelere de oy kullanma hakkı tanındı.

Bunun içinde, şu ana kadar sadece piskoposların oy kullanabildiği Sinod’da bundan böyle piskopos olmayanlar ve özellikle de kadın üyelere de oy hakkı tanınması en dikkat çekici değişiklik oldu.

İtalyan basınında, bu değişikliklerin Vatikan için “tarihi bir dönüm noktası” olduğu ve “Katolik Kilisesi’nde emsali olmayan bir yenilik” olduğu ifade edildi.

Basında çıkan haberlerde, Sinod’a piskopos olmayan 70 üyenin daha atanacağı, bunların yarısının kadın olması şartının getirildiği ve bu kişilerin de oy kullanma hakkının olacağı belirtildi.

41 KADIN BELİRLENECEK

Buna göre, yaklaşık 370 üyeden oluşacak Sinod’da; 6'sı kilise içinden, 35’i yeni atanacak olmak üzere oy kullanma hakkına sahip toplam 41 kadının olması bekleniyor. Böylece ekim ayında toplanması planlanan bir sonraki Sinod’da oy kullanma hakkına sahip kadınların temsili yüzde 10 civarında olacak.

Sinod’un organizasyonundan sorumlu isimlerden olan Kardinal Jean Claude Hollerich, basına yaptığı açıklamada, “Bu önemli bir değişiklik ama bir devrim değil.” ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, daha önce de kadınların Vatikan Devlet yönetiminde üst düzeyde roller alması konusunda adımlar atmıştı.

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