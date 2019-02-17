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Parkın Aydınlatma direklerini söktüler !..

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KKTC’nin genelinde sıklıkla görülmeye başlayan Vandalizm tepki toplamaya başladı.
Parkın Aydınlatma direklerini söktüler !..

KKTC’nin genelinde sıklıkla görülmeye başlayan Vandalizm tepki toplamaya başladı. Hırsızlık, taciz, uyuşturucu gibi suçların yanısıra, özellikle çocukların oyun alanlarına verilen zararlar tepkilerin büyümesine neden oluyor.

Halkın rahatı için yapılan park ve dinlenme yerlerinde bulunan mefruşata kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından verilen zararlar tepkilerin giderek daha büyük boyutlara taşınmasına neden oluyor. Çocukların oyun alanı olan ve güvenli bir şekilde oynamaları için yapılan Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkına, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar zarar verdi. Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı aydınlatma direklerinin bir kısmı yerinden sökülerek zarara uğratıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkına verilen zarar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada,Vandalizm ne yazık ki gün geçtikçe artıyor. Dün akşam (Geçtiğimiz akşam) çocuklarımızın nefes sahalarından olan Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı aydınlatma direklerinin bir kısmı yerinden sökülerek zarara uğratıldı.Güvenlik kameraları görüntüleri polisimize teslim edilmiştir dedi.

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