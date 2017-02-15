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SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Peki okul saatleri de değişecek mi?

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Peki okul saatleri de değişecek mi?
Başbakanlıktan konuyla ilgili açıklama geldi...

Detay Kıbrıs

Kıbrıs Türk halkının saatlerle olan mücadelesi bitmek bilmiyor. Son olarak Bakanlar Kurulu tarafınca kamuda mesai saatlerine yapılacak olan yeni düzenlemenin 16 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.

Sendikalar ise yeni karara uymayacaklarını, genel greve gidileceğini duyurmuştu. Sendikaların aldığı kararlar doğrultusunda, hükümet geri adım atarak, yeni mesai saati uygulamasını 1 Mart tarihine kadar ertelediğini duyurdu.

Saatlerle başı dertte olan ülke insanı, bu kez de kendini okul mesaisinin kaçta başlayıp kaçta biteceği sorusunun içinde buldu.

İlgili Haber: Hükümet mesai saati uygulamasını geri çekti!

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanmış olan okulların  başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmadığını, Bakanlığın dün açıklamış olduğu başlangıç ve bitiş saatlerinin halen geçerli olduğu vurgulandı.

Başbakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu'nun 7.2.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, 16 Şubat 2017 (yarın) tarihinde yürürlüğe gireceği duyurulan yeni mesai saatleri uygulamasının, bugün sendikalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde, yürürlüğe girişinin 1Mart tarihine kadar ertelenmesi yönünde karar alınmıştır.

Bu çerçevede, yarın kamuda mesai saatleri eski  şekliyle uygulanacaktır. Ancak, dün Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanmış olan okulların  başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Okullarda eğitim, Bakanlığın dün açıklamış olduğu başlangıç ve bitiş saatlerine göre uygulanacaktır.

Kamuda yeni çalışma saatleri, sendikalarla yapılacak  görüşme ve istişareler  sonrasında 1Mart 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Saygıyla kamuoyuna duyurulur”

Okullar için mesai saatleri şu şekilde olacak:

İlkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-12.40; okul öncesi okullarda (4-5 yaş) 08.00-12.00 olacak. İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda uygulanan pazartesi öğleden sonra dersleri 14.00-16.10 saatleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve liselerde ise ders başlangıç ve bitiş saatleri 07.55 - 13.05,  pazartesi öğleden sonraları da 14.00-16.00 olarak belirlendi.

Bakanlık ve öğretmen sendikalarından oluşan teknik kurul tarafından belirlenen ders başlangıç ve bitiş saatleri 16 Haziran’a kadar uygulanacak.

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