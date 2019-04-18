Pestisit Kalıntılarını Azaltma, Pestisit Uygulama Teknikleri ve Kalibrasyon eğitimleri düzenlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde hem ziraat mühendisleri ve teknisyenler hem de tarımsal ilaç satıcı ve ithalatçılarına yönelik eğitimler düzenlendi.

15-17 Nisan 2019 tarihleri arasında yer alan “Pestisit Kalıntılarını Azaltma, Pestisit Uygulama Teknikleri ve Kalibrasyon” eğitimlere, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı dairelerde görev yapan ziraat mühendisleri ve teknisyenlerle, tarımsal ilaç satıcı ve ithalatçıları katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen teorik ve uygulamalı eğitimler, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İlaç Alet Toksikoloji ve Yabancı Ot Bölümü uzmanları Dr. Öncül Kaangül Caner ve Ziraat Y. Mühendisi Hakan Örnek tarafından verildi. Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifikaları verildi.