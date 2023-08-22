  • BIST 7766.63
  • Altın 1659.049
  • Dolar 27.1935
  • Euro 29.5815
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Pestisit kalıntısı tespit edilen 128,5 ton ithal hayvan yemi yakılarak imha ediliyor

» »
İthal yemde yapılan analizde, pestisit kalıntısı tespit edildi. 128.,5 ton yem yakılarak bertaraf edilecek.
Pestisit kalıntısı tespit edilen 128,5 ton ithal hayvan yemi yakılarak imha ediliyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çevre Koruma Dairesi'nce fıstık kabuğundan imal edilen ithal hayvan yeminden alınan numunenin analizinde, pestisit içeriği (DDT) tespit edildiği kaydedildi.

128,5 tonluk hayvan yeminin Girne Limanı'ndan atık yakma tesisi bulunan Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldüğü belirtildi.

Son zamanlara kadar kimyasal kalıntılı yemlerin bertarafının gömülerek yapıldığı, ancak yağmurla bahse konu kalıntıların yer altı sularına karışabilme olasılığından dolayı, kalıntı tespit edilen yemlerin yakılarak imha edilmeye başlandığı kaydedildi.

İmha işleminin Çevre Koruma Dairesi personelinin gözetiminde Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm  Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'nde ürünü ithal eden firma tarafından ücreti ödemek suretiyle gerçekleştirileceği de belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yargı karar verdi: Michael Jackson hakkındaki taciz davaları yeniden açılabilir19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:48
  • Dijital nefret dili çocukları da etkiliyor18 Ağustos 2023 Cuma 10:38
  • Erkeğe şiddet.. Britney Spears hakkında şaşkına çeviren iddia: Eşini aldatmış ve dövmüş18 Ağustos 2023 Cuma 10:15
  • İdealize edilmiş beden ölçüleri Barbie Sendromu'na yol açabilir18 Ağustos 2023 Cuma 09:59
  • İnsan Hakları Platformu: Cezaevi Bağımsız, Özerk ve Uzman Kişilerce Denetlenmeli18 Ağustos 2023 Cuma 09:52
  • Doğuştan en zeki ve en sadık 3 burç belli oldu17 Ağustos 2023 Perşembe 11:29
  • Fransa, patates kızartması şampiyonasına ev sahipliği yapacak16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:17
  • Madonna, hastalığının ardından ertelenen dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:58
  • Balık hafızası kıymete bindi15 Ağustos 2023 Salı 18:12
  • Sürdürülebilirlik üzerine çalışan beş sivil toplum örgütü15 Ağustos 2023 Salı 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti