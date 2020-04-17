P&G'nin satışları tüketicinin koronavirüs nedeniyle stok yapması sonucu birinci çeyrekte %5 yükseldi.

Reuters'ın haberine göre Procter & Gamble'ın satışları ilk çeyrekte tüketicilerin koronavirüse karşı alınan tecrit uygulamaları nedeniyle çocuk bezinden deterjan ve tuvalet kağıdına kadar pek çok ürünü stoklamasıyla birlikte %5 arttı.

ABD merkezli şirketin açıklanan bilanço rakamlarına göre net kârı geçen yılın birinci çeyreğindeki 2,75 milyar dolar, yani hisse başına 1,04 dolardan 2,92 milyar dolara, yani hisse başına 1,12 dolara yükseldi.

Şirketin net satışları 16,46 milyar dolardan 17,21 milyar dolara yükseldi.

Ancak şirket, kurlardaki dalgalanmayı hesaba katarak yıllık satış büyüme hedefini %4-%5'den %3-%4'e düşürdü.