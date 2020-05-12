Pilli:Hemşirelik insan hayatının emanet edildiği kutsal ve onurlu bir meslek

Hemşireliğin insan hayatının emanet edildiği kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, tüm hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı.

Bakan Pilli, halkın sağlığını korumak ve geliştirmenin hemşirelerin en önemli görevleri olduğuna işaret ederek, toplum sağlığı anlayışıyla hizmet veren hemşirelerimizin sağlığın en önemli paydaşları olduğunu söyledi.

Covid-19 salgını mücadelesinde gece gündüz demeden emeklerini esirgemeyen tüm hemşirelere ayrıca teşekkür ettiğini dile getiren Bakan Pilli, bu zor dönemde katkı koyan hemşirelerin emeklerinin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

Covid-19 salgın tecrübesinde görüldüğü üzere hemşireliğin, sağlık sistemindeki rolünün önemi daha fazla artmıştır diyen Bakan Pilli, bu nedenle Dünya Sağlık Örgürtü’nün 2020 Yılını“Hemşire ve Ebe Yılı”ilan ettiğini hatırlattı.

Bu süreç içerisinde tüm dünyada olduğu gibi Hemşireler ve ebeler, sağlık hizmetlerinin “ön saflarında” yer almaya devam etmektedir diyen Bakan Pilli, DSÖ’nün, 2020’nin Florence Nightingale’in 200. Yıl dönümü olmasından dolayı hemşireliğin sağlık alanında önemine bir kez daha dikkat çektiğini belirtti.

Hemşirelerin sadece tedavi edici değil, koruyucu sağlık hizmeti konusunda da çalışmalarının önemli olduğuna değinen Bakan Pilli, sağlık sorunlarının çözüleceği bir yıl olması dileğinde bulundu.

Pilli, hemşirelerin var olan sorunlarının çözümü konusunda ilgili paydaşlarla görüşmelerine devam edeceklerini de belirtti.