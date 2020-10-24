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Pilli:KKTC-TC arasındaki ilişkiler finansal olmaktan öte yaşamsal bir anlam ifade etmektedir

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Acil Durum Hastanesi ziyareti sonrası açıklama yaptı.
Pilli:KKTC-TC arasındaki ilişkiler finansal olmaktan öte yaşamsal bir anlam ifade etmektedir

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Acil Durum Hastanesi ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Pilli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye Cumhuriyeti her alanda Kıbrıs Türk halkına katkı vermeye, gelişmesine, ekonomisine, ülkede ihtiyaç duyulan altyapılaraın gelişmesi ve tamamlanmasına katkı vermeye devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sadece pandemi hastanesi ile değil içinden geçmiş olduğumuz küresel kriz döneminde ihtiyaç duyduğumuz her türlü tıbbi malzeme ve ilaç konusunda bizlere destek verme konusunda elini hiç üzerimizden çekmemiştir.

Kıbrıs Türk halkı, yapılan tüm bu yardımlara ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini arkasında hissetmekten son derece mutludur. KKTC-TC arasındaki ilişkiler finansal olmaktan öte yaşamsal bir anlam ifade etmektedir. Bu vesile ile bir kez daha gerek Türkiye Cumhuriyeti halkına, gerek bugün yanımızda olan Kıbrıs islerinden sorumlu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a gerekse bu büyük devletin cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz. Acil durum hastanesi hem TC’nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun göstergesi, hem iki ülkenin gönül birliğinin bir ispatı hem de T.C KKTC ilişkilerinin sarsılmaz bir örneği olarak karşımızda durmaktadır. 

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