  • BIST 102.654
  • Altın 382,040
  • Dolar 6,7894
  • Euro 7,4356
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Pilli:Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı ile temasta bulunmaya hazırım

» »
Pilli:Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı ile temasta bulunmaya hazırım
Pilli:Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı ile temasta bulunmaya hazırım

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın direktifleri doğrultusunda, “çalışanlar, öğrenciler ve sağlık amaçlı” Güney Kıbrıs’a geçişler ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e gelişler için, Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı ile temas çalışmalarına başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Pilli, vatandaşların mağdur olmaması için Güney Kıbrıs’taki kurumlarla işbirliği yapmak üzere girişim başlattıklarını, karşılıklı geçişlerle ilgili ortak ve eş zamanlı hareket etmek istediklerini, gerekli sağlık koşullarının sağlanması için adım atılacağını kaydetti. Pilli vatandaşların mağdur olmaması adına, vakit kaybetmeden Kıbrıslı Türk ve Rum sağlık bakanlığı yetkililerinden ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nden görüş alınarak bir plan hazırlanacağını bildirdi. Pilli ayrıca Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoanno ile de temasta bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuaför, berber ve güzellik salonları bugün yeniden açıldı.20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:00
  • Lefkoşa’daki 3 Tarihi Çeşme’de Konservasyon Çalışması Başladı20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:58
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Vakaları Neredeyse Sıfırlandı20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:55
  • Balıkesir Bölgesinde Elektrik Kesintisi20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:53
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:45
  • Girne’de Ani Ölüm20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:30
  • KKTF’den Açılım Sürecine Eleştiri20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:27
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:18
  • Arazi’de Yangın Çıktı20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:12
  • İzinsiz Ateş Yakmak20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti