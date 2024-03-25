  • BIST 9231.9
  • Altın 2238.409
  • Dolar 32.1488
  • Euro 34.8055
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOyun delisi erkeklere kötü haber!

Polis göz açtırmıyor... 446 Sürücüye daha ceza kesildi!

» »
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 446 araç sürücüsüne daha çeşitli suçlardan ceza kesildi!
Polis göz açtırmıyor... 446 Sürücüye daha ceza kesildi!

#TrafikEkipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,077 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 446 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve #37araç ise trafikten men edilmiştir.

#RaporEdilen Trafik Suçları İse;

286’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

40’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak,

3’ü işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak (korsan taksi) ve

86’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma Bakanlığı içindeki rüşvet çarkı ortaya çıktı: İş takipçilerinin kirli işleri25 Mart 2024 Pazartesi 08:33
  • Acı haber… Minik Nefes yaşam mücadelesini kaybetti!25 Mart 2024 Pazartesi 08:32
  • Bu kez YÖDAK başkanlığına atandı!25 Mart 2024 Pazartesi 08:29
  • 19 yaşında hayata gözlerini yumdu!25 Mart 2024 Pazartesi 08:28
  • Döviz güne nasıl başladı?25 Mart 2024 Pazartesi 08:27
  • Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda korkutan kaza!24 Mart 2024 Pazar 20:09
  • Biyologlar Derneği: Lale teröristi müsteşar, derhal görevden alınmalıdır!24 Mart 2024 Pazar 19:58
  • KKTC'de Yükseköğretim Zirvesi: YÖK ve YÖDAK'tan Ortak Toplantılar24 Mart 2024 Pazar 19:56
  • HP: UBP,DP ve YDP Milletvekilleri bazıları hakkında polis soruşturması yürütülmekte24 Mart 2024 Pazar 18:58
  • Erhürman: Öğretime başlamamış 13 üniversitenin ön açma izni iptal edilsin dedik, takipçisiyiz24 Mart 2024 Pazar 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti