Polisten anne ve babalara 12 altın uyarı! Çocuklarınızın...

Son dönemde Türkiye'de artan çocuk kaçırma ve kaybolma olayları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, anne ve babalara çocuğun hayatını kurtaracak, 12 altın kural yayınladı İşte çocuklara kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler...

EYLÜL Yağlıkara ve Leyla Aydemir olaylarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından "Anne ve Babalar Dikkat!" uyarısıyla yaptığı açıklamada çocukların kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenleri sıraladı. Paylaşımda, ailelere çocuğun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, çocuğun tanımadığı kişilerden uzak durması, tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl tepki vermesinin öğretilmesi gerektiği bildirildi. İşte Emniyet'in çocuklarını korumak isteyen ailelere 12 altın öğüdü...

1- Çocuğunuzun tanımadığı kişilerle temas kurmasına izin vermeyin...

2-Tanımadığı kişilerden uzak durmasını söyleyin...

3- Tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda çocuğunuza nasıl tepki vermesi gerektiğini çocuğunuza anlatın...

4- İnternet ortamında görüştüğü kişilere dikkat edin...

5- Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın.

6- Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin.

7- Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin.

8- Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin.

9- Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek "anne ve babamın adı ne?, aile şifremizi söyle ?" diye sormasını isteyin.

10- GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin.

11- Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretin.

12- Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin