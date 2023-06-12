  • BIST 5.626,49
  • Altın 1482.78
  • Dolar 23.5361
  • Euro 25.3103
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

"Popun tanrıçası" kariyerinde bir ilki başararak rekor kırdı

» »
Grammy ödüllü Kylie Minogue'un albümleri dünya çapında 80 milyondan fazla sattı
"Popun tanrıçası" kariyerinde bir ilki başararak rekor kırdı

Kylie Minogue yeni şarkısı Padam Padam'la listelerin zirvesine tırmanıyor.

Avustralyalı pop yıldızı Billboard'un dans ve elektronik müzik listesinde ilk kez ilk 10'a girdi. Billboard'a göre, hızlıca hafızalara kazınan parça 10 Haziran'da 12 numaradan 10 numaraya yükseldi.

Minogue'un şarkısı, mayısta yayımlandığından beri müzik listelerinde emin adımlarla zirveye doğru ilerliyor. Dans parçası, TikTok ve Twitter'da da viral oldu. 

Minogue, ilk olarak 1988'de Billboard Hot 100 listesinde üç numaraya kadar yükselen The Loco-Motion'la Amerikan Billboard listelerinin zirvesine çıkmıştı. 2002'deyse Can't Get You Out of My Head'le 7 numaraya yükselmişti.

Şarkıcı daha önce yeni çıkan dans şarkılarına yer verilen Hot Dance/Electronic Songs listesinde hiç ilk 10'a giremese de ilk 20'ye girmeyi başarmıştı.

Minogue'un 22 Eylül'de yayımlanacak Tension adlı albümününün çıkış şarkısı, 26 Mayıs-1 Haziran haftasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,6 milyon resmi dinleme elde etti. 

Albümleri dünya çapında 80 milyondan fazla satılan Minogue, tüm zamanların en çok satan Avustralyalı kadın sanatçısı. 

Avrupa basını tarafından "Popun tanrıçası" olarak anılan şarkıcının aldığı ödüller arasında bir Grammy, üç Brit ve 17 ARIA Müzik Ödülü bulunuyor.


Independent Türkçe, Daily Mail, Billboard

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (11 Haziran 2023)11 Haziran 2023 Pazar 09:39
  • Uzmanlar alkol için uyardı… 60 hastalıkta da etkin10 Haziran 2023 Cumartesi 14:49
  • Günlük burç yorumları (10 Haziran 2023)10 Haziran 2023 Cumartesi 09:27
  • Bebeğinizin beşiği ne kadar güvenli? Sağlık uzmanları 5 hatayı sıraladı09 Haziran 2023 Cuma 23:30
  • COVID-19 kısıtlamaları yabani memelilerin alışkanlıklarını değiştirdi09 Haziran 2023 Cuma 19:03
  • Alarm veriyor: Eğitimli kadınlardaki doğum oranında sert düşüş09 Haziran 2023 Cuma 15:41
  • Günlük burç yorumları (9 Haziran 2023)09 Haziran 2023 Cuma 08:25
  • Günlük burç yorumları (8 Haziran 2023)08 Haziran 2023 Perşembe 08:44
  • Bilimsel araştırma: Yoga, kanserin nüksetme riskini azaltabilir07 Haziran 2023 Çarşamba 22:30
  • Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023)07 Haziran 2023 Çarşamba 08:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti