"Popun tanrıçası" kariyerinde bir ilki başararak rekor kırdı

Kylie Minogue yeni şarkısı Padam Padam'la listelerin zirvesine tırmanıyor.

Avustralyalı pop yıldızı Billboard'un dans ve elektronik müzik listesinde ilk kez ilk 10'a girdi. Billboard'a göre, hızlıca hafızalara kazınan parça 10 Haziran'da 12 numaradan 10 numaraya yükseldi.

Minogue'un şarkısı, mayısta yayımlandığından beri müzik listelerinde emin adımlarla zirveye doğru ilerliyor. Dans parçası, TikTok ve Twitter'da da viral oldu.

Minogue, ilk olarak 1988'de Billboard Hot 100 listesinde üç numaraya kadar yükselen The Loco-Motion'la Amerikan Billboard listelerinin zirvesine çıkmıştı. 2002'deyse Can't Get You Out of My Head'le 7 numaraya yükselmişti.

Şarkıcı daha önce yeni çıkan dans şarkılarına yer verilen Hot Dance/Electronic Songs listesinde hiç ilk 10'a giremese de ilk 20'ye girmeyi başarmıştı.

Minogue'un 22 Eylül'de yayımlanacak Tension adlı albümününün çıkış şarkısı, 26 Mayıs-1 Haziran haftasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,6 milyon resmi dinleme elde etti.

Albümleri dünya çapında 80 milyondan fazla satılan Minogue, tüm zamanların en çok satan Avustralyalı kadın sanatçısı.

Avrupa basını tarafından "Popun tanrıçası" olarak anılan şarkıcının aldığı ödüller arasında bir Grammy, üç Brit ve 17 ARIA Müzik Ödülü bulunuyor.



Independent Türkçe, Daily Mail, Billboard