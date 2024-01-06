Potada 90. Yıl İskele Kupası Gençler Birliği’nin

İskele’de Çarşamba ve Cuma günü düzenlenen 90. Yıl İskele kupası sona erdi. Final müsabakasından DAÜ ile oynayan Caesar Larnaka Gençler Birliği 78-55 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. 90. Yıl İskele Kupası turnuvasında DAÜ 2. oldu.

İskele’de Çarşamba ve Cuma günü düzenlenen 90. Yıl İskele kupası sona erdi. Final müsabakasından DAÜ ile oynayan Caesar Larnaka Gençler Birliği 78-55 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. 90. Yıl İskele Kupası turnuvasında DAÜ 2. oldu.

3ÜNCÜLÜK MAÇI NEFESLERİ KESTİ UZATMAYA KALDI

Cuma akşamı İskele Spor Salonunda nefesleri kesen bir 3.lük maçı oynandı. GAÜ ile Soyer Aksu Basketbol takımları 90. Yıl İskele Kupası’nda 3. Lük içim mücadele etti. Kafa kafaya süren maç 62-62 berabere sonuçlandı ve uzatmaya gitti. Uzatma periyodunda GAÜ ağırlığını koyarak maçı 78-66 kazanarak 90. Yıl İskele Kupası 3.sü oldu.

ŞAMPİYON CAESAR LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ

Gecenin Final maçında DAÜ ile Caesar Larnaka Gençler Birliği kupa için mücadele etti. Maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği adına Temur Rustamov 29 sayı üreterek maça ağırlığını koydu. Maç Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin 78-55 üstünlüğü ile sona erdi.

KUPALARI FEDERASYON BAŞKANI ERTUIĞ NASIROĞLU VERDİ

Düzenlenen kupa töreninde şampiyon olan Caesar Larnaka Gençler Birliği kulüp başkanı Metin Menteş Şampiyonluk kupasını KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’ndan aldı. Turnuvada 2. Gelen DAÜ, 3. Gelen GAÜ’ye kupalarını ve 4. Gelen Soyer Aksu’ya katılım plaketini de Federasyon başkanı Ertuğ Nasıroğlu verdi.

FİNAL GECESİNDE 12 HAKEM GÖREV ALDI

90. Yıl İskele Kupası final gecesinde de daha önce olduğu gibi KKTC Basketbol Federasyonu’na bağlı 12 hakemin görev alması dikkatlerden kaçmadı.

Turnuva boyunca tüm maçlar Kuzey Kıbrıs TV’den canlı olarak yayınlandı.