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Prof. Dr. Mustafa Sağsan, insanın bilgiyle iyilik arayışını ve etkileyici düşünsel çabalara vurgu yaptı

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LAÜ Akademisyeni Sağsan, Atatürk Öğretmen Akademisi'nde İyilik ve Bilgi Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi
Prof. Dr. Mustafa Sağsan, insanın bilgiyle iyilik arayışını ve etkileyici düşünsel çabalara vurgu yaptı

LAÜ Akademisyeni Sağsan Atatürk Öğretmen Akademisi’nde söyleşi gerçekleştirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) “Bilebilmenin İyiliğinde Beşer: Ne Diler, Neden Şaşar?” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sağsan, bilebilme eyleminin, insanın fıtratında olan en büyük erdemlerden birisi olduğunu ve insanın bilerek ve anlayarak etrafına iyilik duygusu aşılayabileceğini söyledi. İnsanın bilme eylemini, üç temel yaklaşımda değerlendiren Sağsan, iyiliğin anlaşılmasıyla kötülükten uzak durulabileceğini ifade ederek insanın iyilik arayışının altındaki kimi sorulara konuşması esnasında yanıtlar aranabileceğini belirtti.

Sağsan, insanın anlamsal alanının ne olduğunu; iyilik hali ile insanın meslek seçimi arasında bir ilişkinin var olup olmadığını; insanın bilebilme özelliğiyle, iyi veya kötü birisi olması arasındaki ilişkinin bir tercihten kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorgulayarak, izleyicileri düşünsel bir çaba içerisine etkileyerek söyleşiyi etkileşimli kılmaya çalıştı.

Sağsan söyleşi sonunda insanın bildiklerini iyiye veya kötüye kullanma niyetini belirleyen içsel ve dışsal faktörlerin neler olabileceğinin altını çizdi. İnsanın yaradılışı gereği kötü giden bir olaya sorumluluk alıp müdahale etmiyor oluşu ve izleyici kalışı, insanı kötü birisi yapma ihtimali ile iyi bir insan olmaktan uzaklaştırma olasılığının dikkate alınacak önemli bir ayrımsal çizgi olduğunu ifade eden Sağsan, iyi olmanın, güçlü bir kişiliğe sahip olmanın on yolundan birisi olduğunu ve akıllı bir insanın, gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanları asla reddedemeyeceğini bu yüzden yardımseverlik duygusunun, iyilik halinin en önemli özelliklerinden birisi olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

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