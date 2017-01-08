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Putin’in sözcüsü Peskov toplantıda gözlerini kapayınca…

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Putin’in sözcüsü Peskov toplantıda gözlerini kapayınca…
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında geçen ilginç bir konuşmayı canlı yayında anlattı.

Katıldığı bir televizyon programında Peskov, toplantılarda konsantre olmak için bazen hafifçe gözlerini kapadığını söyledi.

Benzer bir şeyi Putin’in konuştuğu bir toplantıda da yaptığını anlatan Peskov, yaklaşık 2 saat sonra Putin’in kendisini arayarak, konuşmasıyla ilgili sorular yönelttiğini söyledi.

Putin, “Dmitriy Sergeyeviç, konuşmadaki noktalar ve vurgular nasıl idi, nasıl dile getirildi?” diye sorunca Peskov’un yanıtı şöyle olmuş: “Vladimir Vladimiroviç, muhteşem, bence doğru bir hedef ve kitlelere ulaşan mesaj.”

Peskov, küçük bir duraksamanın ardından Putin’in şu soruyu yönelttiğini söyledi: “Dmitriy Sergeyeviç, siz nereden biliyordunuz?”

Ne yanıt vereceğini bilemediğini ve sinirli bir şekilde mırıldanmaya başladığını söyleyen Peskov, Putin’in “Dmitriy Sergeyeviç, siz tüm toplantıda uyuyordunuz” dediğini aktardı.

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