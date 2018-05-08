RAHMİ TURAN VE DİĞERLERİ..

Yaşı 80 ini bulmuş Herhalde Türkiye medyasında Kıbrıs konusu yazılıp çizilirken spor muhabirliği yapıyordu ki Türkiye’nin gündemine Kıbrıs konusunun nasıl girdiğinden haberi yok.Meclis kürsüsünden ‘’Bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur’’ diyenleri hatırlamıyor.

İşte bu zat-ı muhterem şimdilerde üst düzey akil bir gazeteci abi olarak biliniyor.

Abi ya meseleleri okumdan bilmeden sırf yazı olsun diye Kıbrıs konusunda sallıyor.

‘’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı (nasıl bir başkansa) Rum kesiminin lideri Anastasiadis'e akıl almayan bir teklif yaparak “Guterres Belgesi”ni kabul etme çağrısında bulundu.’’

Düşünün adı çok konuşulan ve ‘’İYİ Parti diye bir parti kuran Meral Akşener (Nasıl tesadüfse bizim Meclis damına da asılan bayrak da bir simgesi)’’Biz Kıbrıs’ı sattırmayız’’diye ortaya çıkıp Tayyişp Erdoğan’dan hesap soruyor.

Meral Akşener ve onun gibilerin böylesi hesap sormasına alıştık.Çünkü sadece o değil başta CHP olmak üzere tüm partiler hep Kıbrıs’ı kan döktük aldık düşüncesindedirler.Bir fetih zihniyetinin esiri olmuşlar.Hiçbirinin Kıbrıs’a neden,niçin gelindiğini unutmuşlar veya unutmak istiyorlar.

Türkiye Kıbrıs’a Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir garantör ülkesi olarak,diğer garantör ülkelerin da onayı ile Kıbrıs’da Darbe girişimi ile bozulan Anayasal düzeni yeniden tesis etmek için çıkartma yapıyor.Gerek siyasi platformda gerekse hadan attığı belgelerde Rumca olarak da yazdığı gibi görevi bu olacaktı.

Olmadı Anayasal düzeni sağlamaktan vazgeçildi ve BM kayıtlarına geçtiği gibi ve de iki tarafın da benimsediği gibi veya görüşmeyi kabullendikleri gibi ‘’İki bölgeli Federasyon’^çözümünü kabullendiler ve 44 yıldır da görüşüyorlar.

Bu süreç içerisinde Türkler ‘’Mutlu Barış Harekatı’’derken Rumlar da ‘’Türk işgali’’terimini kullanıyorlar.Bu durumdan da kimsesi rahatsız değil Rum tarafı bu süreçte onları tek taraflı olarak BM’de tanıması,onların tek Taraflı olarak AB’ye tam üye olarak girmesine onay vermesi nedeniyle teşekkür bile ediyorlar.Türkiye ise savaş suçu bile sayılacak Kıbrıs konusundaki uygulamalarına ses çıkartmayan Rum’lardan memnun görünüyor.

Rahmi Turan 80 yaşını bulmuş akil bir insan va abi olarak tanınıyorsunuz.Şimdi siz kalkmış terbiye sınırlarını aşan bir ifade ile Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ‘’nasıl bir Başkansa’’tanımını yaparak Kıbrıs’ı ‘’Guterres belgesi’’ile Rum’a satacak diye suçlama yapabiliyorsunuz?

Asıl Kıbrıs’ı İngilize kiralayanın da satanın da ataların olduğunu ne çabuk unuttun.Halbuki yaşın bunları hatırlamaya çok çok müsait.

Üstelik Kıbrıs adasında Türkiye’nin Kıbrıslıları terk etmesine rağmen Milliyetçiliğini ve dinini sonuna kadar koruyarak ve de Türkiye’nin ileri karakolluğunu üstlenerek 1974 yılına kadar görevini sonuna kadar yapan bir Kıbrıs Türk’ünün Cumhurbaşkanına sen hangi cürret ile ‘’Kıbrıs satıcısı’’damgasını vurabiliyorsun?

Senin o vatan satıcısı olarak gördüğün Cumhurbaşkanına Kıbrıslı seçmen %64’ün üzerinde destek vermiştir.Üstelik ona bu çıkışları yapması ve Kıbrıs sorununu barışçı bir yolla 11 Şubat belgesi çerçevesinde çözmesi için onay vermiştir.Şimdi sen bu belgenin ne olduğunu da bilmessin Rahmi Turan.

Bu yazımı senin şahsında birçok kişiye yazmaktayım çünkü gerek Türkiye’de gerek Kıbrıs’da senin gibi Kıbrıs dendi mi şahin kesilen fakat belli odaklara hizmet eden çok kalemşör ve sözde akil adamlar olduğunu bu yarım asırlık süreçte çok gördük.

Sen ve senin gibilerin görevi Kıbrıs’da bir çözüm sürecine girilebileceği durumlarda kargaya benzeyen Bülbül seslerinizle ötmeye başlamanızdır.

Kıbrıslı çözüm isteyen ve bu yolda mücadele eden Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanındadır.Sen ve senin gibiler vız gelir tırıs gider..