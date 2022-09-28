  • BIST 3.272,82
  • Altın 964.423
  • Dolar 18.4964
  • Euro 17.7592
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Rahvancıoğlu: Türkiye’ye Giremesem De Fikirlerimiz Bu Zorba İktidar Yokken Bile Türkiye’de Vardı

» »
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, girişi engellendiği Ankara dönüşü Ercan Havalimanında açıklamalarda bulundu.
Rahvancıoğlu: Türkiye’ye Giremesem De Fikirlerimiz Bu Zorba İktidar Yokken Bile Türkiye’de Vardı

Rahvancıoğlu’nu yurda dönüşünde, Ercan Havalimanı’nda Bağımsızlık Yolu parti üyeleri karşıladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre,  Ercan  Havalimanı’ndan Ankara’ya girişinde, 2022 yılının şubat ayından beri N-82 kodu ile Türkiye’ye girişinin engellendiğini öğrendiğini söyleyen Rahvancıoğlu, polisler tarafından iyi karşılandığını, Kıbrıs’a dönüş uçağı saatine kadar Türkiye’ye giriş yasağı olan kişiler için ayrılmış özel bir bölümde bekletildiğini açıkladı.

Rahvancıoğlu, Ankara’ya giriş yapamadığını ancak orada amaçlanan temasların içeriği kadar polislerden, taşeron güvenlik çalışanlarından ve havayolu görevlilerinden yaşam koşulları, gelecek kaygıları ve pahalılıkla ilgili bilgi edindiğini aktardı ve onlara teşekkür etti.

Rahvancıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti devletini bugün yönetimi altında tutan kişilerin Kıbrıslı Türk halkının varlık, kimlik ve iradesini savunmayı, Kıbrıs’ın bağımsız, birleşik ve federal bir yurt olarak test edilmesini istemeyi, Türkiye güvenliğine bir tehdit olarak algılıyor" ifadelerine yer verdi.

Kendisinin, yoldaşlarının ve Bağımsızlık Yolu’nun bu fikre katılmadığını belirten Rahvancıoğlu, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin de barıştan, federasyondan ve Kıbrıslı Türklerin kendi iradesine sahip bir özne olmasından geçtiğini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: KKTC’nin gelişmesi için çalışmalar sürüyor28 Eylül 2022 Çarşamba 09:07
  • Son Dakika Haberi: 45 dolarlık ihale iptal edildi 75 dolara akaryakıt alındı28 Eylül 2022 Çarşamba 09:06
  • Kooperatif Şirketler Mukayyidi Mevkiine Çelebi Ilık atandı28 Eylül 2022 Çarşamba 08:41
  • Dipkarpaz’da motor kazası: 2 yaralı28 Eylül 2022 Çarşamba 08:32
  • Maliye Bakanlığı 8 milyon Dolar borçlanmak için ihaleye çıkıyor28 Eylül 2022 Çarşamba 08:27
  • İşte KKTC'nin Vergi Rekortmenleri28 Eylül 2022 Çarşamba 08:16
  • Bisiklet sürücüsü Hastanede tedavi altına alındı28 Eylül 2022 Çarşamba 08:07
  • YKP:Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!28 Eylül 2022 Çarşamba 08:05
  • Çatalköy ve Boğaz Lavinium Sitesi’nde bugün elektrik kesintisi yaşanacak28 Eylül 2022 Çarşamba 07:57
  • Döviz güne nasıl başladı? 28 Eylül 2022 Çarşamba28 Eylül 2022 Çarşamba 07:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti