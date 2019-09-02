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Raketiyle hakeme 'ateş eden' şampiyon tenisçiye 10 bin dolar ceza (Video)

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yanlış karar veren çizgi hakemine raketini tüfek gibi doğrultarak "ateş eden" şampiyon tenisçi Mike Bryan'a 10 bin dolar ceza kesildi.
Raketiyle hakeme 'ateş eden' şampiyon tenisçiye 10 bin dolar ceza (Video)

Bu, 1881 yılından beri düzenlenen turnuvada şimdiye kadar bir sporcuya verilen en ağır ceza olarak kayıtlara geçti.

Pazar günü New York'ta oynanan çift erkekler maçında kardeşi Bob Bryan ile birlikte Frederico Delvonis ve Roberto Carbellas Baena ile mücadele eden Mike Bryan, video incelemesinin ardından kararın düzeltilmesi üzerine tepkisini hakeme "nişan alıp ateş ederek" gösterdi.

 

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