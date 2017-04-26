Rakka operasyonu: SDG Tabka'ya girdi

Suriye'de Arap ve Kürt birliklerinden oluşan ve ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'in kalesi sayılan Rakka yakınlarındaki Tabka kentine girdiği bildirildi.

Suriye'de Arap ve Kürt birliklerden kurulu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), uzun süredir IŞİD işgalindeki Tabka kentine girdiği bildirildi. IŞİD'in Suriye'de başkent ilan ettiği Rakka'nın güneyinde yer alan Tabka, IŞİD'e karşı mücadalede önemli bir konuma sahip.

Suriye Demokratik Güçleri'nin Tabka'ya, ABD'nin düzenlediği hava saldırılarının desteğiyle girdiği bilgisi verildi. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, SDG'nin Tabka'ya ulaşması için ABD tarafından yoğun hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Gözlemevi ayrıca, bu saldırıların, kentten kaçmaya çalışan sivillerin bulunduğu bir araca da isabet ettiğini ve üç kadın ile beş çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rakka'ya 55 kilometre mesafedeki Tabka kenti, Rakka'nın geri alınması için büyük bir öneme sahip. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in elindeki Rakka'yı geri almak üzere 2016 Kasım ayında operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında Rakka civarındaki bölgelerin büyük bir bölümünün geri alındığı belirtiliyor.

SDG içindeki Kürt birliklerin en büyük bölümünü, Halk Koruma Birlikleri YPG oluşturuyor. "PKK'nın Suriye kolu" olduğu gerekçesiyle Türk hükümeti YPG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor.