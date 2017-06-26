Ramazan Bayramı kutlanıyor

Müslüman aleminin iki bayramından biri olan ve “Şeker Bayramı” olarak da bilinen Ramazan Bayramı’nın bugün ikinci günü.

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan Ramazan Bayramı, yarın sona erecek.

Polis Basın Subaylığı Ramazan Bayramı’nın huzur içinde geçtiğini, ülkede ciddi bir olay yaşanmadığını belirtti.

Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için polis ve belediyeler önlemleri aldı, halka özellikle trafik kazalarına karşı uyarılar yapıldı.

Bayramda sıcak hava etkili oluyor.

Bayram nedeniyle Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri ve İskele Ecevit Meydanı’nda panayır kuruldu.

BAYRAM BOYUNCA MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ

Ramazan Bayramı dolayısıyla, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince ve bayramın bitiminden sonraki gün olan 28 Haziran Çarşamba günü yakınlarıyla açık görüş yapabilecek.

Ziyaretler, Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.

HALA SULTAN ZİYARETİ

Din İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın 3. günü olan yarın Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenliyor.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretle, normal zamanlarda Güney Kıbrıs’a geçişlerine izin verilmeyen Türkiye ve diğer ülke kökenli kişilere tekkeyi ziyaret imkanı sağlamak amaçlanıyor.

LONDRA TEMSİLCİLİĞİNDE BAYRAMLAŞMA

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma resepsiyonu düzenliyor.

29 Bedford Square, London WC1B 3ED adresindeki Temsilcilik Binasında yer alacak bayramlaşma bugün 18.30-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALKIN BAYRAMINI KUTLADI, BAYRAM ÖNLEMLERİNİ DUYURDU

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.

Mesajda, yaşamımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden olduğuna işaret edilerek, hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağının hiçbir zaman unutmaması gerektiği vurgulandı.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

TRAFİK İÇİN UYARILAR… “ALKOL ALMIŞSANIZ ARAÇ KULLANMAYIN, GEREKİRSE POLİSTEN YARDIM İSTEYİN”

Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.”

Polis açıklamasında, Ramazan Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek vatandaşların; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almasının polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracağı belirtilerek, halkın evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları, ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri istendi.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

ORMAN DAİRESİ’NDEN ARTAN SICAKLARA KARŞI PİKNİK UYARISI

Öte yandan Orman Dairesi de, yaz aylarına girilen bu günlerde sıcaklıkların artması nedeniyle atmosferdeki nem miktarının azaldığına dikkat çekerek, önümüzdeki bayram tatili dikkate alındığında halkın özellikle piknik alanlarının kullanımında gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Orman Dairesi’nden yayımlanan bildiride, “ALO 177” Yangın İhbar Hattı’nın ücretsiz olarak aranabileceğini belirtilerek, en küçük bir dumanı bile ihbar etmenin vatandaşlık görevi olduğu vurgulandı.