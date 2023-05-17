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Reynar: Unutmayalım; Nefret söylemi ‘suç’tur

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Reynar: Unutmayalım; Nefret söylemi ‘suç’tur
Reynar: Unutmayalım; Nefret söylemi ‘suç’tur

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar, Anayasa’da herkesin insan onuruna yaraşır bir düzende “yaşama hakkı”nın korunduğuna dikkat çekerek, nefret söyleminin Anayasal bir suç olduğunu hatırlattı ve herkesi “17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü”nde birlikte tüm renkleri savunmaya davet etti

 

Reynar: Unutmayalım; Nefret söylemi ‘suç’tur

“17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü” dolayısıyla “Unutmayalım, Nefret Söylemi Suçtur” başlıklı bir mesaj yayınlanan Reynar Anayasa’da, eşit yurttaşlık temelinde herkesin insan onuruna yaraşır bir düzende “yaşama hakkı” olduğunun yazdığını ve dünyanın çağdaş ülkelerinde hukuku öncü kabul eden en temel kuralın “önce özgürlük” olduğunu ancak bugün hâlen birçok ülkede LGBTQ+ bireylere karşı nefret söylemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Reynar, “Unutmayalım; Kıbrıs’ın kuzeyinde son yıllarda yapılan değişiklikle Fasıl 154 Ceza Yasası’na her türlü ayrımcılık içeren nefret beyanı ‘suç’ kapsamına alınmıştır” hatırlatmasını yaptı.

 

“Yeni Çağdaş Siyaset ve Sosyal Adalet”

İnsanları varoluşlarından ötürü dışlayan, görmezden gelen, hedef gösteren, saldırgan ve nefret diliyle örülmüş politikalar üreten, bunu seçim malzemesi yapan, hatta ve hatta hak savunucularına terörist ve dış güçlerin temsilcisi gibi akla ziyan sıfatlar yükleyen çağdışı siyasetçilerin varlığına işaret eden Reynar, bugün dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de hâlen LGBTQ+ birey olmanın başlı başına varoluşsal bir mücadele alanı olduğunu ve dayanışmanın da her ne pahasına olursa olsun vazgeçilmez bir gereklilik haline geldiğini kaydetti.

 

 

 

Yeni Çağdaş Siyaset ve Sosyal Adalet” vurgusu yapan Reynar, “Sosyal demokrasi, hak, hukuk derken bu söylemi sadece içi boş kalıplara sığdırmak yerine, Kıbrıslı Türklerin hak ettiği gibi çağdaş değerlerle bütünleştirmek, görevimizdir” ifadelerini kullandı.

“Herkesi, yeryüzü ‘AŞK’ın yüzü oluncaya dek; birlikte tüm renkleri savunmaya davet ediyorum”

İnsan hakları, insanlık onuru, eşitlik derken de bu kavramları parti programlarına yazmanın ötesinde sahada mücadele eden insanlarla hak savunuculuğu için omuz omuza vermenin görevleri olduğunun altını çizen Reynar, “Davet Ediyorum” çağrısıyla şunları söyledi;

“Eski korkak politikaları bir kenara bırakıp tüm siyasetçileri insanların varoluşsal özgürlüklerini, herkesin yaşama hakkını yüksek sesle savunmaya davet ediyorum.

Davet ediyorum; yeryüzü ‘AŞK’ın yüzü oluncaya dek, birlikte tüm renkleri savunmaya davet ediyorum.

Onur haftası etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs (bugün) onur yürüyüşünde görüşmek üzere”

 

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