  • BIST 87.204
  • Altın 249,135
  • Dolar 6,0240
  • Euro 6,7343
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Rumları uyarmak Garantör ülke olarak Birleşik Krallığın görevidir.

» »
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan basın açıklaması şöyle;
Rumları uyarmak Garantör ülke olarak Birleşik Krallığın görevidir.

Bugün (16 Mayıs 2019) basına yansıyan haberlere göre Birleşik Krallık, Türkiye Cumhuriyetine, egemenliğin ihtilaflı olduğu bölgelerde kazı yapmaması çağrısında bulunmuştur.

14 Mayıs 2019 tarihinde Birleşik Krallık AB’den de sorumlu Dışişleri Bakanı Sir Alan Duncan Parlamento’da bir konuşması sırasında, GKRY’ne yönelik olarak “ihtilaflı bölgelerde kazı yapılmaması” çağrısında bulunmuştu.
Sir Duncan’ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunu referans göstererek ifade ettiği görüşü, GKRY Başkanı Anastasiades’in İngiltere’yi tehdit edici boyutta sert tepkisine maruz kalmıştı.
Anastasiades, İngiltere Başbakanını tehdit edercesine, Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasına rağmen AB içerisinde diğer ülkelerle eşit oyu olduğunu ifade ederek, İngiltere’nin AB içerisindeki bu kritik zamanlarda GKRY’inden almış olduğu destek ve Kıbrıs adası üzerinde çıkarları düşünerek “doğru politika” izlemesi gerektiği konusunda İngiltere’ye tehdit dolu uyarı yapmıştı.
Birleşik Krallık bugün yapmış olduğu kısa bir açıklama ile yine ayni ifadeleri kullanarak bu kez Türkiye’ye “egemenliği ihtilaflı bölgelerde” kazı yapmaması çağrısında bulunmuştur.
Anastasiades’in, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı içerisine giren bölgelerde hidrokarbon arama ve kazı çalışmaları yapmaması gerektiği yönünde tüm uyarılara rağmen inatla tehlikeli pozisyonunu sürdürmekte olduğu bir dönemde gerek Kıbrıs Türklerinin gerekse Türkiye’nin yasal haklarını korumak uluslararası hukuk nezdinde Türkiye Cumhuriyetinin hakkı ve sorumluluğudur.
Birleşik Krallığın öncelikle sorunun kökeni bakması gerekmektedir. Sorunun kökeni GKRY’inin ihtirası ve sorumsuzluğudur.
Yakın coğrafyamız büyük oranda “enerji kaynakları” nedeniyle ateş altında iken, dünya tarihi enerji kaynakları nedeniyle çıkan savaş örnekleriyle yazılmışken, adamızı ateşe atacak adımlardan kaçınmayan GKRY’ini uyarmak, her şeyden önce bir Garantör ülke olarak Birleşik Krallığın görevidir.
Adamız etrafında bulunan enerji kaynakları, adamızın refah düzeyini yükseltecek, müzakere sürecine ivme katacak bir enstrüman olarak kullanmak yerine, GKRY bu zenginlikleri adamızı ateşe atacak politikalara dönüştürmüştür.
Kıbrıs Türkleri, Anavatan Türkiye’nin KKTC ile işbirliği halinde , bölgemizde yapmakta olduğu çalışmalara destek verirken, bir kez daha haklarımızı korumamızda yanımızda duran tek ülkenin Garantör Türkiye Cumhuriyeti olduğunun bilincindedir.
Modern Kıbrıs tarihi Kıbrıs Rum liderliklerinin bizleri dikkate almayarak giriştikleri ve her defasında hüsranla sonuçlanan maceralarıyla doludur.
Bugünkü Kıbrıs Rum liderliğinin tarihten ders çıkarmalarını temenni ederken, uluslararası camiaya da global şirketlerinin çıkarları için, Kıbrıs adasını ateşe atacak adımlar atan GKRY liderliğine destek vermemeleri yönündeki çağrımızı yinelemek isterim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile KKTC “Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Tatbikatı” düzenliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 16:11
  • Özyiğit, Engelli Federasyonu heyetini kabul etti16 Mayıs 2019 Perşembe 15:53
  • Ekonomik Örgütler bir an önce hükümeti kurun açıklaması yaptı16 Mayıs 2019 Perşembe 15:44
  • Afrika Gazetesi'ne karikatür davasından beraat kararı16 Mayıs 2019 Perşembe 15:30
  • BKP: “Akdeniz’deki doğal gaz aramaları tehlikeli bir noktaya ulaştı”16 Mayıs 2019 Perşembe 15:01
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'ye geliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 14:59
  • KHK Başkanı Kayral kalp krizi geçirdi16 Mayıs 2019 Perşembe 14:59
  • Mülteci Hakları Derneği’nden kınama16 Mayıs 2019 Perşembe 14:23
  • Sennaroğlu açıklama yaptı! haberler gerçek dışı dedi Tarım ile ilgili sorular sordu!16 Mayıs 2019 Perşembe 14:21
  • “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği yarın16 Mayıs 2019 Perşembe 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti