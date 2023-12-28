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Rusya 2025 yılına kadar uzay uçuşlarında NASA'ya yardımcı olacak

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Rusya uzay ajansı Roscosmos, 2025'e kadar NASA ile birlikte uçuşlarını sürdüreceğini açıkladı. Öte yandan Roscosmos, 2028'e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacağını da belirtti.
Rusya 2025 yılına kadar uzay uçuşlarında NASA'ya yardımcı olacak

Rusya ve ABD, zorlu bir ilişkiye sahip olmalarına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) mürettebat gönderme konusunda işbirliğine devam edecek.

2024'TEN İTİBAREN AYRILACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un Genel Müdürü Yuri Borisov, ISS’ten 2024’ten sonra ayrılarak kendi uzay istasyonlarını inşa etmeye odaklanacaklarını belirtmişti.

ÇAPRAZ UÇUŞLAR 2025'E KADAR SÜRECEK

 

Roscosmos, 2025'e kadar olan süre içinde çapraz uçuşları sürdüreceklerini duyurdu.

Çapraz uçuşlar, birden fazla ülkenin mürettebatını aynı uzay aracına yerleştirerek uçuşların gerçekleşmesini sağlar.

Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) güvenilirliğini sürdürmek amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

2028'E KADAR ISS'DE KALMAYA DEVAM EDECEK

Rusya, NASA’nın duyurduğuna göre, 2028 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) kalmaya devam edecek.

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